Упускаем "туза" из рук: экс-вице-премьер объяснила, как освобождение Цемаха ударит по Украине

Киев теряет поддержку и лицо перед партнерами в ЕС, НАТО, Австралии и Малайзии

Владимир Цемах / Фото: AFP

Освобождение судом одного из главарей боевиков "ДНР" Владимира Цемаха, причастного к крушению Boeing рейса MH17 на Донбассе и выступающего одним из основных свидетелей по делу об авиакатастрофе в 2014 году, может ударить по самой Украине.

Об этом экс-вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в эфире Еспресо.TV.

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"Если мы будем менять моряков на главные … "тузы" в этой игре, которые мы имели в противовес незаконно удерживаемым в России украинцам, то мы и теряем любые дополнительные рычаги влияния на Российскую Федерацию в этом диалоге в нормандском формате. Мы теряем поддержку и лицо перед нашими партнерами не только в Европейском Союзе, не только в НАТО, но и у австралийцев, и малазийцев, которые входят в эту международную совместную следственную группу, и просила поговорить с Владимиром Цемахом и обращалась с этим в нашу прокуратуру. Этого всего не произошло", – заявила она.

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По мнению Климпуш-Цинцадзе, Украина пренебрегает тяжело выстраиваемым диалогом с международными партнерами, поскольку, несмотря на просьбы западных парламентариев не отдавать России ключевого свидетеля – освободила его.

"Сорок парламентариев буквально на днях написали обращение к президенту Зеленскому с настоянием того, чтобы он не отдавал Российской Федерации этого ключевого свидетеля по сбиванию Boeing. И мы как государство, получается, пренебрегаем этим всем тяжело строящимся диалогом, который мог помочь защитить собственные национальные интересы", – подчеркнула она.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что нидерландские следователи рассказали, как повлияет освобождение Цемаха на ход расследования.

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