Урежет ли Трамп финпомощь Украине: в СНБО дали прогноз

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Белый дом не станет урезать военную поддержку Украины, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Об этом он заявил после того, как президент США Дональд Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украинев рамках "Инициативы безопасной помощи Украине" (Ukraine security assistance initiative.

Данилюк не видит повода для паники и допускает, что Вашингтон даже может увеличить военную финансовую помощь Киеву.

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"Сейчас США анализируют эффективность своей военной финансовой помощи по всем сферам. Я думаю, что этот вопрос возник именно в этом контексте", – объяснил секретарь СНБО.

Александр Данилюк отметил, что военная поддержка Украины "в прямых интересах США".

"Поэтому я уверен, что эта поддержка не только сохранится, но мы можем говорить о ее увеличения", – сказал он, добавив, что обсуждал этот вопрос на встрече с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Кроме того, Данилюк отметил, что эта информация была трактовкой издание Politico, а президент Трамп, когда ему задали прямой вопрос, не уточнил, какое решение примет по военной помощи Украине.

Напомним, что в июне Пентагон утвердил пакет безопасности помощи Украине на 250 млн долларов. Одна часть этой суммы пойдет на покупку летального и нелетального вооружения, другая поступит на счета Минобороны Украины.

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