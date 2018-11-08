"Уроки гибридного десятилетия": о чем говорили на международной конференции в Киеве

Киев накопил большой опыт в борьбе с гибридными атаками России и готов делиться им с миром

В Киеве второй день проходит международная конференция "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для движения вперед". Мероприятие высокого уровня было организовано в рамках деятельности Платформы Украина-НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне и стало возможно благодаря сотрудничеству Украины и Альянса.

Об этом сообщает служба вице-премьер-министра Украины.

Конференцию открыл президент Петр Порошенко. Он отметил, что, находясь на острие гибридной войны, Украина имеет большой опыт, которым может поделиться с другими странами.

"Я очень хорошо понимаю, почему международная конференция, посвященная урокам гибридного десятилетия, проходит именно здесь, в Киеве. Потому что Украина имеет большой опыт в борьбе с гибридными атаками Российской Федерации, которым украинцы готовы делиться с миром. Информационные атаки, эмбарго и полное закрытие рынка, энергетическая блокада, дестабилизация в стране, влияние через религиозные организации – это тот неполный список, который и является гибридной войной России против Украины. Но, несмотря на это, мы научились этому противодействовать, де-факто Украина является восточным флангом НАТО", – отметил президент.

Как заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на вступительной дискуссии "На переднем крае гибридной войны от Балтики до Черного моря", усилий для противодействия гибридным угрозам на уровне обществ недостаточно, необходим консолидированный ответ на международном уровне.

Иванна Климпуш-Цинцадзе / Фото: kmu.gov.ua

"Тот уровень взаимосвязанности, который сейчас существует в мире, требует построения международной коалиции по противодействию гибридным угрозам демократии. Речь идет об обмене опытом, информацией и поддержке друг друга, например, в случае кибератак. Также мы должны совместно найти инструменты, как защитить наших граждан в интернет-пространстве; вместе ответить на вопрос, как бороться с дезинформацией, не нарушая основополагающий принцип демократии – свободу слова; как сохранить приватность и свободу общения в интернете и одновременно противодействовать враждебным манипуляциям. Необходимо адаптировать международные стандарты регулирования в медиа-сфере и киберпространстве к новым вызовам", – отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что конфликты в XXI веке существенно отличаются возникавших ранее.

"Мы живем во время, когда угроза может возникнуть из невинного сообщения в социальной сети, когда очевидное военное нападение одного суверенного государства на другое не считается очевидным, ведь "нас там нет", когда вдруг понимаешь, что гражданами твоей страны умело манипулируют извне. Это те угрозы, которые мы называем гибридными", – отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, сегодня самым большим вызовом для демократического мира является осознание этих угроз и формулировка действенного общего ответа. Для этого нужно мужество, ведь комфортнее иметь дело со знакомым и понятным. Осознание угрозы также непременно ведет к признанию ее источника – государства, которое уже десятилетия активно применяет и шлифует новые инструменты влияния – России. Соответственно наши стратегии национальной безопасности требуют кардинального пересмотра.

"Нельзя защититься от будущей агрессии, основываясь исключительно на опыте предыдущей войны. Бывшие сильные стороны могут стать нашим уязвимым местом сегодня", – сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что гибридные атаки не менее опасны для демократий, нежели международный терроризм или военная агрессия, а государства, которые прибегают к гибридным атакам, должны становиться объектом международных санкций. Москва, как и ее последователи, должны знать, что их действия будут иметь последствия.

Как отметил помощник генсека НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, "мы живем в новом веке, когда кинетическое оружие – не единственное, откуда возникает угроза".

"Гибридные атаки менее изучены, поэтому им труднее противостоять, но мы можем применять три основных шага для противодействия. Во-первых, должны анализировать – ситуационная осведомленность улучшилась, ведь важно знать, что происходит. Во-вторых – отвечать, и уже есть примеры успешного предотвращения и противостояния гибридным атакам. Третье – это провести процедуры: мы должны свести к минимуму ущерб гибридных атак, в долгосрочной перспективе – разработать национальный план рекомендаций по предотвращению гибридных нападений. Гибридная война является главной проблемой для всех нас, но мы сильнее, когда боремся вместе", – отметил помощник генсека НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли.

Напомним, выступая на международной конференции, Порошенко заявил, что Украина дала урок, как надо противостоять гибридной войне России. Он также заметил, что Москва не намерена играть в игры – ради своих маниакальных идей она готова применять самые циничные и жестокие методы.

Также ранее сообщалось, что Антонио Миссироли уверен: гибридные атаки могут стать вызовом для глобальной безопасности.