Усиление парламентского контроля: "Слуга народа" озвучила механизм оценки работы министров

В украинском парламенте, где задумались об окончании карантина для Рады, появился законопроект об усилении парламентского контроля, ведь эффективность работы министров надо контролировать.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в сообщении в Facebook.

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Согласно информации, статья 85 Конституции Украины возлагает эту функцию на Верховную Раду. Впрочем, в Украине отсутствуют законодательные положения, которые конкретизировали такое конституционное право парламента. Исключение – разве что закон "О статусе народного депутата Украины", что дает нардепам право обращаться в Кабмин с депутатскими запросами. Но этого недостаточно для эффективного контроля.

"Выход – процедура интерпелляции. Этот малоизвестный украинском срок как раз и означает право парламента поставить вопрос об ответственности того или иного министра. Интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в соседней Польше. В повестку дня каждого заседания Сейма вносится пункт "интерпелляции и вопросы по текущим делам", – говорится в сообщении.

Инициировать процедуру сможет определенный комитет или 45 народных депутатов.

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Далее вопрос рассматривается в профильном комитете, а когда он дает заключение – выносится на пленарное заседание. Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении.

В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования, и парламент сам принимает решение об увольнении министра.

По министров обороны и иностранных дел – Совет рекомендует Президенту освободить их, если дает негативную оценку по результатам интерпелляции.

"Почему мы не можем уволить министров сразу, по факту признания неудовлетворительной их работы, без вовлечения в этот процесс премьера? Потому что Украина – парламентско-президентская республика. Полное устранение из этого процесса премьера приведет к нарушению баланса между Радой и правительством и будет признан неконституционным", – резюмировала Кравчук.

Ранее сообщалось, что депутаты соберутся в Раде 13 мая. Планируется рассмотреть ряд важных вопросов, заслушать отчет Нацбанка и задать вопросы правительству.

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