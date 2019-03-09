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Усиление присутствия НАТО в Черном море может сдержать агрессию России – Климпуш-Цинцадзе

Сегодня, 11:20

Вице-премьер уверена, что у Украины нет оснований ожидать скорого прекращения агрессии РФ

Фото: Getty Images
Усиление присутствия НАТО в Черном море может сдержать агрессию России – Климпуш-Цинцадзе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg Политика Вице-премьер уверена, что у Украины нет оснований ожидать скорого прекращения агрессии РФ

У Украины нет оснований ожидать прекращения агрессии со стороны России в ближайшей перспективе, а сдержать Москву может расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

"Лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно. Это единственный путь, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий", – заявила она на встрече с заместителем помощника президента США, директора по вопросам России и Евразии Фионой Хилл.

Кроме того, украинский вице-премьер добавила, что Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждения российского вооруженного нападения на ВМС Украины вблизи Керченского пролива.

"Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию", – сказала она.

Также Климпуш-Цинцадзе поблагодарила американцев за постоянную и решительную поддержку Украины и подчеркнула важность усиления экономических санкций против РФ.

Кроме того, вице-премьер заверила, что Киев продолжает реформы, которые являются ключевым инструментом подготовки Украины к членству в НАТО.

"Реализация закона о национальной безопасности является нашей приоритетной задачей на этот год. В январе в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о парламентском контроле за деятельностью спецслужб и правоохранительных органов. Надеюсь, он будет принят народными депутатами", – подчеркнула она.

Отдельно Климпуш-Цинцадзе заявила о необходимости срочно восстановить формат Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, который сейчас блокируется Венгрией.

"Украина уделяет значительное внимание защите прав национальных меньшинств и стремится решать этот вопрос в двустороннем диалоге с Венгрией", – резюмировала вице-премьер.

Напомним, ранее украинская делегация Меджлиса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе призвала Альянс усилить давление на Россию и взять под опеку украинских моряков, которых незаконно удерживает Москва.

В свою очередь, глава группы защиты украинских пленных моряков в России Николай Полозов сообщал, что тюремщики пытаются сломить украинских моряков, оказывая на них психологическое давление в СИЗО "Лефортово".

В частности, по его словам, несколько дней матроса катера "Никополь" Андрея Опрыско вызывали в следственный кабинет СИЗО, где ему в отсутствие адвоката задавали вопросы об условиях содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела, а также предложили дать показания на других военнопленных. Украинец категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца.

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Тег Россия, НАТО, Черное море

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