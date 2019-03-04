Эксперт об интервью Медведева болгарским СМИ: Хочет вызвать кризис отношений Украины с ОБСЕ

Россия подливает масла в огонь, а украинцы тоже могут поспособствовать усугублению ситуации, говорит Фесенко

Фото: Getty Images

Эксперт об интервью Медведева болгарским СМИ: Хочет вызвать кризис отношений Украины с ОБСЕ Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c5d/abb/5c7c5dabbdd28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c5d/abb/5c7c5dabbdd28.jpg 2019-03-04T18:01:00+02:00 Политика Россия подливает масла в огонь, а украинцы тоже могут поспособствовать усугублению ситуации, говорит Фесенко

Общение главы российского правительства Дмитрия Медведева с болгарскими журналистами было направлено на то, чтобы подлить масла в огонь и поспособствовать обострению отношения между Украиной и ОБСЕ.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, после принятие закона о недопуске российских наблюдателей на украинские выборы возникла напряженность между Украиной и ОБСЕ.

"Сейчас разгар избирательной кампании в Украине. Второе важное обстоятельство, которое у нас не видят и не понимают, к сожалению, это большой скандал в отношениях с ОБСЕ. Дело ведь не в том, что мы не допустили российских наблюдателей. Есть определенные обязательства в отношениях между Украиной и международными организациями, в том числе ОБСЕ. Тот закон, который принят, он создал проблему в отношениях с ОБСЕ. У нас это не замечают", – говорит Фесенко.

При этом Россия не может упустить такой шанс, считает политический эксперт.

"В России прекрасно знают об этом кризисе. И они хотят усилить эту конфликтную ситуацию, хотят усилить кризис, хотят дискредитировать Украину в этом вопросе. Они хотят сформировать недоверие к Украине, к украинским выборам, создать впечатление, что эти выборы будут нелегитимными, хотя все остальные наблюдатели у нас будут. В ОБСЕ это понимают. Они знают, что есть конфликт между Украиной и Россией, но они обращают внимание на формальную сторону", – дополняет политолог.

Несмотря на такие заявления правительства России, Украина может урегулировать эту ситуацию, если, конечно, кандидаты не создадут проблемы.

"Думаю, что этого не произойдет. Другое дело, чтобы наши кандидаты не создали проблем. Не в связи с ОБСЕ, а в связи с использованием нехороших методов. Это может подыграть российским интересам. Сейчас социологи говорят, что украинские избиратели говорят о попытках подкупа. А ведь еще не дата выборов. Предлагают деньги за опрос, за участие в вопросе. Технология подкупа запущена, сначала привлекают людей за участие в опросе, а потом могут оплачивать за голосование за конкретного кандидата", – суммирует Фесенко.

Напомним, народный депутат Дмитрий Тымчук назвал циничным заявление Медведева о недопуске российских наблюдателей на выборы президента Украины. Глава российского правительства удивился решению украинской стороны и считает это нарушением международных обязательств.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами. 28 февраля он вступил в силу.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ сначала заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В ведомстве аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей. Однако спустя несколько дней Россия изменила решение по наблюдению за выборами в Украине.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.