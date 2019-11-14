Услуги через интернет: Зеленский одобрил закон в сфере строительства

В Украине станет проще получить услуги в сфере строительства и станет меньше коррупции

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства", сообщает Офис президента.

Ожидается, что данный закон улучшит качество предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снизит коррупционные риски при их предоставлении, а также обеспечит публичность предоставления таких услуг.

В частности, документ предусматривает создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, которая объединит в общем информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация, содержащаяся в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы.

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Кроме того, документы для получения всех административных и других предусмотренных законом услуг в сфере строительства можно будет подавать в электронной форме. В таком же виде можно будет получать услуги, вместо того, чтобы ходить по кабинетам. Самих же документов для получения админуслуг в сфере строительства станет меньше.

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Оплату административных услуг в сфере строительства и штрафов за правонарушения можно будет осуществлять с помощью электронной системы.

Имплементация закона обеспечит сокращение сроков предоставления административных услуг в сфере строительства; будет способствовать повышению качества их предоставления, снижению коррупционных рисков при предоставлении таких услуг и обеспечит публичность в сфере строительства. Также реализация норм закона будет способствовать повышению позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business по критерию "Получение разрешения на строительство".

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