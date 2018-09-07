"Услышите новые или неожиданные вещи": стали известны детали встречи Порошенко с фракцией БПП

Сегодня, 12:23

Встреча президент с депутатами БПП состоялась в Залесье и длилась несколько часов

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко на неформальной встрече с депутатами фракции БПП анонсировал некие "новые или неожиданные вещи" во время своего ежегодного послания в парламенте, возможно, украинцев ждут громкие заявления. Об этом рассказал в кулуарах парламента нардеп от этой политической силы Владимир Арешонков.

По его словам, глава государства не говорил прямо об участии в президентской гонке, а само выступление перед депутатами в Раде ожидается на следующей пленарной неделе с 18-по 21 сентября.

"Было сказано, что какие-то новые или неожиданные вещи, возможно, вы услышите в ближайшее время в послании, которое будет в ближайшее время", – сказал Арешонков.

Он рассказал, что встреча президент с депутатами БПП состоялась в Залесье и длилась несколько часов.

Как сообщалось, предыдущий раз Петр Порошенко обращался с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины 7 сентября 2017 года.

Также в апреле минувшего года президент Украины Петр Порошенко выступил в Верховной Раде с призывом к народным депутатам принять обращение ко Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе об автокефалии православной церкви в Украине.
Порошенко, депутаты, послание, БПП, Арешонков

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Источник:

Интерфакс-Украина

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