Установлены уже полсотни человек, с которыми контактировал заразившийся коронавирусом нардеп

По состоянию на вечер 18 марта установлены 50 человек, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили заражения коронавирусом.

Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил на своей страничке в Facebook.

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По его информации, установление лиц, с которыми мог контактировать нардеп, продолжается.

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"Только сегодня были установлены 50 человек, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается", - сообщил Геращенко.

Как сообщали новости "Сегодня", Сергей Шахов заразился коронавирусом. Он рассказал, что сначала обратился в частную клинику, которая не смогла диагностировать у него вирус, однако после повторного обследования уже государственными врачами, был подтвержден у него коронавирус и сейчас он находится на самоизоляции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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