Утверждение Томоса для Украины: Порошенко рассказал, кого отправит в Стамбул

Вчера, 13:55

Вселенский патриархат уже запустил процесс автокефалии, остался последний шаг за Украинской церковью

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

На священный синод Вселенского патриархата отправится советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко. Там будет приниматься решение об утверждении Томоса для Украинской православной церкви.

Об этом заявил глава государства Петр Порошенко во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета.

Он отметил, что Константинополь будет утверждать текст Томоса, которым Украинской церкви присваивается статус автокефальной.

"Мы с вами находимся прямо накануне: 27-29 ноября Ростислав Павленко… поедет в Стамбул-Константинополь для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении Томоса. А в декабре мы соберем Собор", – сказал Порошенко.

Отметим, что Украинская церковь в ожидании Объединительного собора. Недавно в Константинополе объяснили ситуацию с датой объединения церквей. Вселенский патриархат дал понять что это произойдет в декабре, а точную дату назовут на Священном синоде в Стамбуле.

Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Также ранее стало известно, как будет называться объединенная церковь в Украине. Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет назвал два варианта.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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