"Уважайте своих учителей": Зеленский дал советы школьникам

Глава государства напомнил детям, что оценки – это хорошо, но они не главное

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил школьников, их родителей и учителей с началом учебного года. Кстати, сегодня пошел в первый класс и сын Зеленского.

"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

Также глава государства дал несколько советов школьникам:

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никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". Поверьте, я знаю, о чем говорю;

не списывайте, будьте самостоятельными;

не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями;

не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле;

уважайте своих учителей – они будут для вас вторыми родителями;

помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью;

и помните: оценки – это хорошо, но они – не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12-ка.

"С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей", – добавил президент.

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Как известно, в этом году 1 сентября пришлось на воскресенье, поэтому украинские школы сами выбирали, соблюдать им дух или букву закона – проводить День знаний в выходной или в первый день рабочей недели (дав детворе возможность отгулять еще один день). Новости "Сегодня" следят за тем, как в Украине отмечали 1 сентября и как пройдет первый учебный день. Читайте главные подробности с Дня знаний.

Смотрите также видеопоздравление министра образования и науки Украины Анны Новосад в связи с началом нового учебного года:

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