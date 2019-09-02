"Уважайте своих учителей": Зеленский дал советы школьникам

Президент Владимир Зеленский поздравил школьников, их родителей и учителей с началом учебного года. Кстати, сегодня пошел в первый класс и сын Зеленского.
"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни", – написал глава государства на своей странице в Facebook.
Также глава государства дал несколько советов школьникам:
- никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". Поверьте, я знаю, о чем говорю;
- не списывайте, будьте самостоятельными;
- не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями;
- не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле;
- уважайте своих учителей – они будут для вас вторыми родителями;
- помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью;
- и помните: оценки – это хорошо, но они – не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12-ка.
"С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей", – добавил президент.
Как известно, в этом году 1 сентября пришлось на воскресенье, поэтому украинские школы сами выбирали, соблюдать им дух или букву закона – проводить День знаний в выходной или в первый день рабочей недели (дав детворе возможность отгулять еще один день). Новости "Сегодня" следят за тем, как в Украине отмечали 1 сентября и как пройдет первый учебный день. Читайте главные подробности с Дня знаний.
Смотрите также видеопоздравление министра образования и науки Украины Анны Новосад в связи с началом нового учебного года:
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