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Уволенный Богдан показал фото на Сейшелах и обратился в стиле Медведева

17 февраля, 11:50

Только неделею назад Богдана уволили из ОПУ, как он сразу улетел на острова

Андрей Богдан. Фото: Facebook

Андрей Богдан. Фото: Facebook

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал на своей странице в Facebook фото с отдыха на Сейшельских островах.

Также он обратился, правда, не понятно к кому именно – ко всем украинцам или к соратникам из президентской команды – в стиле бывшего российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который говорил крымчанам: "Денег нет, но вы держитесь".

"Друзья очень скучаю за вами, не сплю не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам не легко, денег нет, но вы держитесь", – написал он.

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Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента Андрей Ермак. Политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" дал прогноз, куда ушел Богдан. По его мнению, вероятность того, что экс-глава ОПУ может получить должность в Кабмине, достаточно низкая.

В свою очередь сам новоиспеченный глава ОПУ на своем первом брифинге 12 февраля прояснил, была ли у него "война" с Богданом в Офисе президента, как об этом неоднократно сообщалось в СМИ.

Смотрите также первое выступление Ермака перед журналистами в новой должности:

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Сейшельские острова Андрей Богдан

Источник: Сегодня

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