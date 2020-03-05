Уволенный из Кабмина Бородянский рассказал, почему отказался от кресла министра

Экс-министра звали в правительство Дениса Шмыгаля, но он туда не захотел

Бывшему министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому, которого 4 марта отправили в отставку вместе с Кабмином Алексея Гончарука, предлагали вновь стать членом правительства.

Об этом он рассказал в развернутом сообщении на своей странице в Facebook 5 марта, отметив, что отказался от предложения из-за переформатирования его ведомства, то есть разделения на два министерства: культуры, а также молодежи и спорта.

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"Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере, спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства", – пишет Бородянский.

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Экс-министр также признал, что за те 6 месяцев, которые были отведены ему на посту, он и его команда сумели выполнить лишь 10-20% задуманного. По его словам, "чтобы все почувствовали результаты", нужно было хотя бы 1,5 года.

Напомним, что 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку правительства Алексея Гончарука и 291 голосом за назначила на его место Дениса Шмыгаля. В его Кабинете кресло министра молодежи и спорта досталось Вадиму Гутцайту.

Как смена правительства скажется на развитии страны, читайте в материале "Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют" на нашем сайте.

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