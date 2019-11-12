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Уволенный за "антисемитизм" дипломат Марушинец выиграл суд против МИД Украины

12 ноября, 11:22

Консул якобы размещал на своей странице в Facebook антисемитские заявления

Василий Марушинец. Фото: facebook.com/oriana.maru

Василий Марушинец. Фото: facebook.com/oriana.maru

Суд признал противоправным увольнение Василия Марушинца с должности консула Украины в Германии. Об этом дипломат сообщил у себя в Facebook.

"Моя команда выиграла Апелляционный суд по моему иску в МИД за противоправное увольнение 31.05.2018 с должности консула Украины в Германии", - написал Марушинец.

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Ранее сообщалось, что консул якобы размещал на своей странице в Facebook антисемитские заявления. Это стало поводом для отстранения дипломата от должности.

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"Министерство иностранных дел не только не терпит, а решительно осуждает любые проявления антисемитизма. Поэтому сразу после появления сообщений о возможных антисемитских сообщениях украинского консула в Гамбурге госсекретарь МИД открыл дисциплинарное производство. Сейчас консул отстранен от работы, в ближайшее время возможен его отзыв", – заявила на тот момент спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины также заявляли, что антисемитские провокации часто инспирированы кремлевским режимом, который с помощью инструментов гибридной агрессии пытается расшатать политическую ситуацию в Украине.

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антисемитизм МИД Украины марушинец

Источник: Сегодня

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