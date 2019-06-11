Зеленский увольняет Луценко: даст ли Рада согласие

Эксперты сошлись во мнение по поводу возможности увольнения генпрокурора

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Представление президента Зеленского на увольнение генпрокурора Юрия Луценко скорее всего не будет одобрено Верховной Радой. И для этого есть по крайней мере одна веская причина. Такое мнение выразили политологи Дмитрий Васильев и Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня".

По их мнению, после провала голосований за отставки министров обороны и иностранных дел, а также главу СБУ, не стоит ждать от Рады чего-то другого.

"На мой взгляд, не будет достаточно голосов для того, чтобы уволить Луценко", – говорит Васильев.

Такого же мнение придерживается и Виталий Бала.

"Гадать проблематично, учитывая специфические отношения между Зеленским и Радой. Но пока не было для этого никаких оснований. Кстати, странно видеть такое представление после того, как не удалось уволить министров и председателя СБУ", – рассказывает эксперт.

Как считают политологи, прежде чем увольнять кого-то, Зеленскому нужно предлагать свои кандидатуры на эти должности.

"Какую ошибку делал президент, увольняя министра обороны, министра иностранных дел, а также главу СБУ? Он давал представление на увольнение, но не предлагал никого взамен. Сегодня появилась кандидатура посла Пристайко. Если бы он кого-то увольнял и сразу давал кандидатуру, народные депутаты бы более конструктивно сотрудничали с президентом и принимали решения", – объясняет Васильев.

Иначе консенсус с Радой достигнут не будет.

"Чтобы кого-то снять, нужно предложить кого-то взамен. Это может быть стимулом, чтобы Рада голосовала. Тем более на такую ​​должность нужен хороший человек!, – подытоживает Бала.

Напомним, Зеленский внес в Раду представление на увольнение Луценко.

Кроме того, 6 июня парламент рассматривал президентские представления, но отказался уволить председателя СБУ Василия Грицака, главу МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Причем голосования оказались абсолютно провальными для президента, так как его предложения в двух случаях не набирали и 100 голосов, и только по главе МИДа было 141 голос. После этого представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук рассказал о новой попытке Зеленского уволить силовиков.

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