Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский увольняет Луценко: даст ли Рада согласие

11 июня, 18:08

Эксперты сошлись во мнение по поводу возможности увольнения генпрокурора

Фото: Getty Images

Представление президента Зеленского на увольнение генпрокурора Юрия Луценко скорее всего не будет одобрено Верховной Радой. И для этого есть по крайней мере одна веская причина. Такое мнение выразили политологи Дмитрий Васильев и Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня".

По их мнению, после провала голосований за отставки министров обороны и иностранных дел, а также главу СБУ, не стоит ждать от Рады чего-то другого.

"На мой взгляд, не будет достаточно голосов для того, чтобы уволить Луценко", – говорит Васильев.

Такого же мнение придерживается и Виталий Бала.

"Гадать проблематично, учитывая специфические отношения между Зеленским и Радой. Но пока не было для этого никаких оснований. Кстати, странно видеть такое представление после того, как не удалось уволить министров и председателя СБУ", – рассказывает эксперт.

Как считают политологи, прежде чем увольнять кого-то, Зеленскому нужно предлагать свои кандидатуры на эти должности.

"Какую ошибку делал президент, увольняя министра обороны, министра иностранных дел, а также главу СБУ? Он давал представление на увольнение, но не предлагал никого взамен. Сегодня появилась кандидатура посла Пристайко. Если бы он кого-то увольнял и сразу давал кандидатуру, народные депутаты бы более конструктивно сотрудничали с президентом и принимали решения", – объясняет Васильев.

Иначе консенсус с Радой достигнут не будет.

"Чтобы кого-то снять, нужно предложить кого-то взамен. Это может быть стимулом, чтобы Рада голосовала. Тем более на такую ​​должность нужен хороший человек!, – подытоживает Бала.

Напомним, Зеленский внес в Раду представление на увольнение Луценко

Кроме того, 6 июня парламент рассматривал президентские представления, но отказался уволить председателя СБУ Василия Грицака, главу МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Причем голосования оказались абсолютно провальными для президента, так как его предложения в двух случаях не набирали и 100 голосов, и только по главе МИДа было 141 голос. После этого представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук рассказал о новой попытке Зеленского уволить силовиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, Луценко, увольнение, эксперты, Зеленский, Васильев, голосование, бала

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский увольняет Луценко: даст ли Рада согласие". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский уволил начальников СБУ в пяти областях и двух замов Грицака

Сегодня, 16:12

Глава государства уволил их не просто так – они якобы "запятнали" себя в борьбе с контрабандой и на выборах

Зеленский инициировал отставку Климкина и представил кандидата на его место

Сегодня, 15:46

Глава государства предложит парламенту опытного дипломата на пост министра иностранных дел

Как стирать обувь в стиральной машине

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

И.Билык впервые прокомментировала предложение руки и сердца

8 лайфхаков как быстро помыть окна без разводов

6 привычек, которые программируют на бедность

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь