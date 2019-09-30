Увольнение Кличко: мэр подал в суд на Гончарука и Богдана

Мэр Киева подал в суд два иска

Виталий Кличко / Фото: AFP

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Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на Кабинет министров Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об освобождении его от должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба столичного Окружного административного суда.

Согласно обнародованному в понедельник на сайте ОАСК сообщению, в суд поступило два иска от Кличко.

"В частности, Виталий Кличко подал в суд на Кабинет министров Украины и главу правительства Алексея Гончарука и просит суд признать противоправными действия КМУ о внесении президенту Украины представления от 4 сентября об увольнении истца с должности главы Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий главы государства. Также в данном иске он просит отменить предложение премьера, датированное 4 сентября, об его освобождении от должности главы КГГА", – информирует пресс-служба.

В другом административном иске, поступившем в ОАСК, истцом указан глава КГГА Кличко, ответчиком – руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, а третьими лицами – Офис президента и Кабмин.

"Истец просит суд признать противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий, действия руководителя ОПУ Андрея Богдана относительно обращения к правительству с письмом о внесении президенту представления об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации", – сообщили в суде

В ОАСК отметили, что сейчас судом решается вопрос об открытии производств по данным административным искам.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 5 сентября Кабмин согласовал увольнение.

В ответ Кличко отмечал, что будет защищать в суде право остаться главой КГГА, заявив,что увольнение его с поста в КГГА неконституционно.

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