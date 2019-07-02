Увольнение Луценко и Климкина: Зеленский написал депутатам письмо

В парламенте уже давно зарегистрированы соответствующие представления, но депутаты не спешат с ними

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде безотлагательно рассмотреть его представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На Банковой отметили, что глава государства еще раз обратился к депутатам с требованием рассмотреть отставку генпрокурора и министра иностранных дел, а также вопрос о назначении на должность главы МИД Вадима Пристайко. Обращение в парламент поступило в виде письма.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", – говорится в письме.

Как сообщали новости "Сегодня", с первого раза не удалось уволить председателя СБУ, главы Минобороны и МИДа – депутаты отказались поддержать первые представления президента. Позже с Банковой были внесены предложения по увольнению генпрокурора, главы МИДа и назначению нового министра иностранных дел. В то же время стала известна причина, почему Зеленский увольняет Луценко.

В то же время Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности забраковал представление президента по Луценко. Глава Комитета Андрей Кожемякин объяснял, что в представлении не указаны законные основания, не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), не указано, кто будет докладчиком по этому вопросу на Комитете.

В свою очередь Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его. Генеральный прокурор объяснил президенту, в каком случае может быть увольнение.

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