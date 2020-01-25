Увольнение Суркова: грозит ли "Л/ДНР" кадровая встряска

Новый «куратор» Донбасса Козак может перенять на себя и политические вопросы, говорит Владимир Фесенко

Владислав Сурков и Дмитрий Козак / Фото: kremlin.ru

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Увольнение Владислава Суркова – помощника президента РФ Владимира Путина и "куратора" Донбасса в Кремле – повлечет за собой кадровые изменения в руководстве т.н. "ДНР" и "ЛНР". Однако они вряд ли будут касаться руководителей непризнанных "республик" – Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"На Суркове в руководстве ОРДЛО не просто завязаны отдельные руководители. Он курировал кадровую политику "от и до". Конечно, больше в Донецке, но и в Луганске тоже. Разумеется, там влияли, особенно на военный сектор, и военные ГРУ, ФСБ. Но общий контроль, общее политическое кураторство, кадровая политика, вопросы смены власти – это все было завязано на Суркове. Теперь вопрос, кому отойдет политическое кураторство", – говорит эксперт.

Он напомнил, что на оккупированных территориях Путин выстроил систему, исключающую единовластие.

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"По экономическим вопросам т.н. "Л/ДНР" курировал как раз [бывший российский вице-премьер Дмитрий] Козак. То есть, хотя у Суркова было решающее влияние, единоличного контроля по всем направлениям не было. Козак может перенять на себя и политические вопросы. Если только Путин не захочет как-то его уравновесить – потому что в таком случае Козак получит контроль и над экономическими, и над политическими вопросами", – считает политолог.

По словам Фесенко, в любом случае определенная турбулентность в "Л/ДНР" вполне возможна, поскольку новый куратор наверняка захочет расставить свои кадры.

"Пасечник (глава т.н. "ЛНР") больше связан с российскими спецслужбами. И при этом старался сохранить некое равновесие в отношениях с различными центрами влияния. Поэтому больше рисков здесь для Пушилина. Потому что он как раз сильно завязан на Суркове. Впрочем, Пушилин достаточно хитер и гибок, если сейчас начнет демонстрировать, что готов принять любой вариант, то проблем не будет и у него. Я не думаю, что сразу произойдет какая-то смена руководства. Но кадровые решения на более низких уровнях и переключение лояльности на нового куратора, конечно будут", – резюмировал Фесенко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Вадим Карасев прокомментировал сенсационную отставку Суркова: Путин уходит и не оставит конфликт на Донбассе преемнику .

Как сообщалось помощник президента РФ Владислав Сурков ушел с государственной службы "в связи со сменой курса на украинском направлении". Об этом сообщил близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры (Россия) Алексей Чеснаков.

Также напомним, что Сурков работал помощником Путина с 20 сентября 2013 года . Именно он в Кремле отвечал за "украинское направление".

Дмитрий Козак был назначен на должность замглавы Администрации президента РФ вчера, 24 января.

Сообщалось, что 15 января Владимир Путин заявил о передаче части полномочий Госдуме РФ, после чего возглавляемое Дмитрием Медведевым правительство подало в отставку и последовала смена властной вертикали.

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