Узник Кремля Павел Гриб обвинил ФСБ в подставе и пытках

Политзаключенный готов опознать оперативников, избивавших его

Facebook Игоря Гриба.

Узник Кремля Павел Гриб обвинил ФСБ в подставе и пытках //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2c7/edf/5c42c7edf1e74.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2c7/edf/5c42c7edf1e74.jpg 2019-01-19T08:50:00+02:00 Политика Политзаключенный готов опознать оперативников, избивавших его

Украинский политзаключенный Павел Гриб считает, что именно российские силовики общались с ним от имени некой Татьяны Ершовой и заманили на территорию Беларуси, где похитили, а потом вывезли его в Россию.

Об этом он заявил в суде, в пятницу, 18 января, сообщает "Кавказский узел".

"Меня решили выманить <…>. С аккаунта Ершовой написали, что сотрудники ФСБ позволят ей выехать за границу после встречи со мной в Гомеле, от ее имени требовали мои фото. Это была оперативная легенда, как позднее я понял. Я убежден, что настоящая Ершова не была на встрече в Гомеле и в суде. Все это делалось (силовиками), чтобы расправиться со мной, лишив свободы и медпомощи в СИЗО", – заявил подсудимый.

Кроме того, Гриб рассказал об избиении его российскими силовиками во время задержания.

Встреча, по словам политзаключенного, была назначена в буферной зоне на белорусско-украинской границе, однако в последний день девушка попросила приехать в Гомель.

"Возможно, мать Ершовой и какая-то девушка встретились со мной в Гомеле. После встречи я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Чернигов, однако меня встретили неизвестные (мне) люди. Их было пять, накинули мне на голову капюшон. Меня погрузили в микроавтобус, вывезли в лес, выкинули там, затем из леса привезли в отдел (cиловой структуры) на автозаке. Ко мне применяли физическую силу, забрали документы и обратный билет", – рассказал Павел.

Гриб также рассказал, что по дороге его душили. "В лесу, когда вытащили, также били ногами, (нанесли) 10 ударов в живот. В отделе угрожали повесить на шведскую стенку вверх ногами. Заходил еще один мужчина и со словами "это ты хотел школу подорвать?" нанес с размаху еще пару ударов по колену", – сказал подсудимый.

Он сообщил, что задержание было оформлено после того, как силовики добились "формального признания". "Все это время я был прикован к шведской стенке или 32-килограммовой гире", – сказал подсудимый, добавив, что сможет опознать всех находившихся с ним оперативников.

Отвечая на вопросы своего адвоката, Гриб пояснил, что в Ярцево ему не давали есть и пить, а о сути обвинения он впервые узнал от следователя. "Мне прямо сказали: "Либо признаешь все, либо остаешься здесь еще на неделю"", – заявил подсудимый.

Напомним, адвокат Гриба заявила, что ее подзащитный практически ослеп. Также ему трудно принимать участие в судебных заседаниях, он плохо видит свидетелей.

Напомним, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Также сообщалось, что во время этапирования украинского политзаключенного Павла Гриба исчезли все лекарства, которые ему передавали.

Кроме того, ранее, ссылаясь на адвоката Марину Дубровину, его отец сообщил, что Павел Гриб выглядит подавленным и истощенным.

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