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В 2014 году Украина родилась во второй раз – Зеленский

24 августа, 14:00

Украинцы вспомнили это забытое ощущение – когда ты гордишься своей Родиной, заявил президент

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

В 2014 году Украина родилась во второй раз. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время торжественной речи по случаю Дня Независимости.

"Наступил 2014 год. Сначала всей страной мы доказали, что имеем достоинство. Не побоялись водометов и дубинок. А кое-кто не побоялся и снайперских пуль. Тогда всей страной мы узнали, что сотня может быть небесной. А потом на нашу землю пришла война. Которую мы встретили всей страной", - сказал он.

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Президент подчеркнул, что "всей страной" – это уже не просто художественный прием.

"Потому что мы – в прямом смысле слова – всей страной собирали на бронежилеты, медикаменты, тепловизоры. Всей страной, в Интернете и у телеэкранов, были прикованы к новостям с востока. Новостей, где остальные слова теряли смысл, а перед глазами были только названия населенных пунктов и количество погибших героев", – сказал Зеленский.

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"Как это ни парадоксально, но тогда мы родились во второй раз. Как страна и как общество. Объединились и сплотились. Вспомнили это забытое ощущение – когда ты гордишься своей Родиной. Именно поэтому сегодня здесь собралась гордость Украины! В первую очередь – это наши воины. Те, кто защищал, и те, кто сейчас защищает нашу землю. Это семьи военных. Те, кто потерял сына, отца, мужа или брата. Это волонтеры. Те, кто помогает, иногда отдавая последнее. Здесь также те, кто учит, и те, кто спасает жизни каждый день. Те, кто на спортивных аренах мира прославляет Украину. Наш научный и творческий потенциал. И конечно – наше будущее – наши дети. Эти люди – не просто участники Шествия Достоинства. Это наши тысячи причин любить Украину", – добавил он.

Отметим, Зеленский также призвал украинцев объединиться ради будущего.

Также напомним, что ко Дню Независимости на канале "Украина" состоялась премьера фильма "Украина: Эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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День Независимости Зеленский День Независимости Украины

Источник: Сегодня

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