Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

В 2020 году в Украине построят 4000 километров дорог – Зеленский

7 ноября, 20:25

Большое строительство по всей стране начнется с марта

/ Фото: Офис Президента Украины

Реклама

Помимо трассы Запорожье-Мариуполь, качество которой на прошлой неделе проверил лично президент Владимир Зеленский, Украину ждет еще немало инфраструктурных проектов.

Об этом глава государства рассказал в интервью "Откровенно с президентом", уточнив, что сейчас начинается строительство окружной дороги в Днепре, обсуждаются проекты окружной дороги в Киеве и еще несколько дорог.

Но поскольку зимой строить дороги невозможно, Зеленский анонсировал начало "большого строительства" с марта.

"Сейчас мы будет готовиться. Дорожный фонд мы увеличили в бюджете на 40%. Есть еще деньги от международных организаций. У нас очень амбициозные цели в Министерстве инфраструктуры: построить в следующем году около 4 тыс. км дорог", – заявил он.

На этом фоне президент прогнозирует увеличение строительства по всей стране на 60%.

Также Зеленский анонсировал строительство нескольких мостов, включая Запорожский мост.

"Дальше задача: 100 школ. Их либо построят там, где их нет, либо будет реконструкцию некоторых школ. Также будет реконструкция 100 стадионов. Самое главное: по всей стране построят 100 детских садов", – отметил он, добавив, что к новым школам также пустят школьные автобусы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

О чем еще президент Украины рассказал в интервью. вы можете узнать на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

строительство школа дороги детский сад Владимир Зеленский инфраструктура ремонт дорог школьный автобус дорожный фонд

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и ЗеленскогоСША
Зеленский посетит Харьков: стали известны планы визита
Зеленский посетит Харьков: стали известны планы визитаПолитика
Ляшко и Герус подрались в аэропорту
Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь"Политика
В ООН взялись за российские войска в Крыму
В ООН взялись за российские войска в КрымуПолитика
В США назвали два важных испытания для Зеленского
В США назвали два важных испытания для ЗеленскогоПолитика
Зеленский: С 2009 года
Зеленский: С 2009 года "Завод Малышева" произвел для ВСУ один танкПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...