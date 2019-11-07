В 2020 году в Украине построят 4000 километров дорог – Зеленский

/ Фото: Офис Президента Украины

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Помимо трассы Запорожье-Мариуполь, качество которой на прошлой неделе проверил лично президент Владимир Зеленский, Украину ждет еще немало инфраструктурных проектов.

Об этом глава государства рассказал в интервью "Откровенно с президентом", уточнив, что сейчас начинается строительство окружной дороги в Днепре, обсуждаются проекты окружной дороги в Киеве и еще несколько дорог.

Но поскольку зимой строить дороги невозможно, Зеленский анонсировал начало "большого строительства" с марта.

"Сейчас мы будет готовиться. Дорожный фонд мы увеличили в бюджете на 40%. Есть еще деньги от международных организаций. У нас очень амбициозные цели в Министерстве инфраструктуры: построить в следующем году около 4 тыс. км дорог", – заявил он.

На этом фоне президент прогнозирует увеличение строительства по всей стране на 60%.

Также Зеленский анонсировал строительство нескольких мостов, включая Запорожский мост.

"Дальше задача: 100 школ. Их либо построят там, где их нет, либо будет реконструкцию некоторых школ. Также будет реконструкция 100 стадионов. Самое главное: по всей стране построят 100 детских садов", – отметил он, добавив, что к новым школам также пустят школьные автобусы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

О чем еще президент Украины рассказал в интервью. вы можете узнать на нашем сайте.

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