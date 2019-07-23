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В 50 округе на Донбассе госпитализировали председателя ОИК

23 июля, 04:50

Наблюдатели требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух протокол и все цифры, которые в нем указаны

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В избирательном округе №50 с центром в городе Покровск Донецкой области произошел конфликт после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссий, председателя окружной избирательной комиссии госпитализировали.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Как сообщают наблюдатели, во время приема документов в участковой избирательной комиссии №140065 наблюдатели от партий и кандидатов заметили расхождения в протоколах, имеющиеся у наблюдателей и передаваемых из УИК в ОИК.

"Наблюдатели требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух протокол и все цифры, которые в нем указаны, однако председатель окружной комиссии отказалась это делать и попыталась покинуть помещение. Наблюдатели попытались остановить ее физически, заблокировав двери", – сказано в сообщении .

На улице активисты установили несколько палаток и начали сносить шины, требуя проведения честных выборов и недопущения фальсификаций. Полиция попросила убрать шины, из-за чего между митингующими и правоохранителями произошла словесная перепалка.

"Около 22:45 голову ОИК №50 забрала карета скорой помощи из-за жалоб на плохое самочувствие", – сказано в сообщении.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенного влияния на результаты иметь не будут. Об этом уверяют представители Гражданской сети ОПОРА. Тем временем мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Среди самых заметных нарушений — выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали — требовали показать еще и бумажное приложение к нему, с регистрацией, а это — нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на участки в одежде с эмблемой той или иной политсилы.

Отметим, что уже обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам


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Тег выборы, нарушения, опора, выборы в парламент , выборы 2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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