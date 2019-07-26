В аэропорту "Борисполь" задержана мать Онищенко – СМИ

Задержанная подозревается в организации по разворовыванию природного газа

Александр Онищенко. Фото: Facebook

В аэропорту "Борисполь" задержана предполагаемая участница преступной схемы по делу беглого нардепа Александра Онищенко. В СМИ появилась информация, что это мать Онищенко Инесса Кадырова, находящаяся в розыске. Об этом сообщает Специализировання антикоррупционная прокуратура (САП).

Отмечается, что сейчас детективы НАБУ подали ходатайство в суд по мере пресечения.

"25 июля 2019 в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и была объявлен в розыск с августа 2016 года", – сообщили в САП.

Указанное лицо подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

В то же время сайту theБабель подтвердили, что задержана была именно Инесса Кадырова – мать Александра Онищенко.

Задержание Кадыровой также подтвердил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах.

Как сообщали новости "Сегодня", в розыск Инесса Кадырова была объявлена в августе 2016 года. В марте 2017-го глав САП Назар Холодницкий сообщил о задержании в Испании матери нардепа Онищенко. Однако на следующий день сам беглый нардеп заявил, что его мать уже на свободе.

В 2016 году НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в сумме более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргаздобыча". В ходе досудебного расследования установлено, что организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест.

27 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении Онищенко. Но тот ранее, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

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