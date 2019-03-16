В США – коррупционный скандал, а в России отключают интернет: ТОП-5 новостей мира

В Новой Зеландии в результате террористической атаки на мечеть погибло полсотни мирных жителей

Очевидцы утверждают, что террорист в Новой Зеландии старался не оставлять своих жертв в живых. Фото: AFP.

В США – коррупционный скандал, а в России отключают интернет: ТОП-5 новостей мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ca4/405/5c8ca4405649a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ca4/405/5c8ca4405649a.jpg 2019-03-16T16:00:00+02:00 Политика В Новой Зеландии в результате террористической атаки на мечеть погибло полсотни мирных жителей

Сколько стран уже отказались от "Боингов", каких звезд шоу-бизнеса обвиняют в коррупции и почему Кремль отключает россиян от всемирной сети – читайте главные новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Трамп предложил урезать финпомощь США другим странам

Президент США Дональд Трамп просит Конгресс уменьшить объем предоставляемой иностранным государствам помощи на 13 млрд долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. Об этом заявил представитель Белого дома на брифинге. По его словам, администрация просит сократить множество "расточительных и неэффективных" программ.

"В этом бюджете содержится запрос на сокращение иностранной помощи на 13 млрд долларов. На данный момент в Госдепартаменте есть 85 программ культурного обмена, и их количество почти удвоились с 2004 года", – сказал он.

В бюджетном запросе, который опубликовал Белый дом, Трамп призывает законодателей сократить расходы Госдепартамента на 23%.

В целом бюджетный запрос направлен в Конгресс в размере 4,7 трлн долларов. Трамп просит увеличить расходы на оборону на 34 млрд долларов – до 750 млрд долларов, но сократить все невоенные расходы министерств и ведомств на 5%, чтобы понизить дефицит бюджета (более 1 трлн долларов).

Напомним, что в запросе говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей (нижней палаты парламента) и Сената (верхней палаты) разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет президент.

Нападение на мечети в Новой Зеландии

Чудовищный по своей жестокости теракт произошел на этой неделе в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии, где в результате стрельбы погибли 49 человек. Об этом сообщил комиссар местной полиции Майк Буш.

"Общее число людей, погибших в результате этого чудовищного события, составляет 49 человек", – заявил комиссар.

К сожалению, сегодня утром, 16 марта, стало известно, что число жертв достигло 50-ти. 41 человек был убит в мечети Аль-Нур, еще семь застрелили в мечети Линвуд. Еще один пострадавший скончался в больнице. При этом стрельба в мечетях продолжалась менее 10 минут.

28-летний гражданин Австралии Брентот Таррант, который 15 марта стал одним из тех, кто совершил теракт в мечетях Аль-Нур и Линвуд города Крайстчерч в Новой Зеландии, пытался не оставлять своих жертв в живых, утверждают очевидцы.

"Я слышал выстрелы один за другим. Это продолжалось где-то минут 6, а может и дольше. Стрелок не собирался оставлять никого в живых: он добивал всех, кто, по его мнению, еще был жив. Я видел на полу мечети несколько сотен использованных гильз", – рассказал BBC один из прихожан Фарид Ахмед.

Другой мужчина, который во время расстрела также находился в мечети, говорит, что стрелять Таррант начал еще на подходе к храму.

"Я услышал первый очень громкий выстрел, а когда раздался второй, я начал быстро бежать. В мечети многие сидели на полу. Стреляли у входа, я выбежал и спрятался за мечетью", – вспоминает очевидец, не захотевший называть свое имя.

В момент теракта Карл Помаре проезжал одну из мечетей с коллегой. Он увидел, как люди выбегают из помещения.

"В следующую секунду состоялся молниеносный расстрел. Я видел, как им попадают в спины, и они падают на землю", – рассказывает он.

Он и еще несколько автомобилистов создали из машин своеобразный заслон, за которым помогали жертвам, поскольку полиция перекрыла район нападения и медики не могли добраться до потерпевших.

Среди сотен мусульман, пришедших на дневную молитву, были и беженцы. Один из них, выходец из Афганистана, который рассказал, что его спас счастливый случай – пуля лишь задела его голову.

"Если бы пуля прошла на несколько сантиметров ниже, я был бы мертв. Затем он начал стрелять из другой стороны комнаты, и я перепрыгнул через людей к дверям", – вспоминает он.

Жительница Окленда Ирина Люблинская тоже поделилась в Facebook своими впечатлениями.

"Люди думали, что это фейерверк слышно", – пишет женщина.

Напомним, что в связи с инцидентом были задержаны трое человек. Ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.

Все больше стран мира закрывают небо для Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9

Во вторник, 12 марта Европейский союз приостановил полеты самолетов некоторых моделей Boeing до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла 10 марта. Об этом сообщило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Речь идет о моделях самолета Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.

Всего полеты на этой модели Boeing запретили 44 страны, включая Казахстан, Австралию, Сингапур, Индонезию, Норвегию, Вьетнам, Малайзию, Оман, Ливан, Кувейт, Турцию, Бермудские острова, Фиджи и Новую Зеландию. Индия сперва лишь ужесточила требования для пилотов, но позже тоже присоединилась к запрету. 13 марта к запретам присоединились США, а 15-го – Южная Корея. Россия и Канада пока никак не отреагировали.

Напомним, что после крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии рыночная капитализация авиакомпании Boeing упала на 26,6 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Yahoo Finance. Так, до авиакатастрофы капитализация компании составляла 238,7 млрд долларов. Сегодня, 13 марта, этот показатель уже находится на уровне 212,1 млрд долларов.

Подешевели также и акции компании – с 422,5 доллара стоимость упала до 375,41 доллара.

Крупнейший коррупционный скандал в США: арестованы десятки богачей

13 марта стало известно, что в США разгорелся новый коррупционный скандал: ФБР раскрыло схемы незаконного зачисления студентов в престижные университеты. В ход шли взятки, ложь, мошенничество, и таким образом в вузы пропихивали детей богачей и знаменитостей, в том числе двух голливудских актрис.

Главным фигурантом коррупционного дела оказался 58-летний Уильям Сингер. Согласно обвинениям, он организовал преступную схему, помогая богачам устроить своих детей в престижные американские вузы, и Стэнфорда и Йель, в частности. Его услуги стоили кругленькую сумму.

"Платили от 100 тыс. до 6,5 млн долларов за услуги. Большинство – по таксе 250 тыс. долларов за одного студента", – утверждает федеральный прокурор округа Массачусетс Эндрю Леллинг.

Консалтинговая фирма Сингера провела сделок на 25 млн долларов. Действовали коррупционеры по двум схемам: подсылая на вступительные экзамены подставных лиц вместо детей своих клиентов либо приписывая чадам богачей спортивные достижения.

Стоит отметить, что в Штатах успешных спортсменов могут взять в университет даже с не очень высокими баллами. Получив взятки, тренеры записывали детей в спортивные команды, но теперь они и сами оказались на скамье подсудимых.

"Мы считаем, что все обвиняемые сыграли свою роль в воспитании культуры коррупции и жадности. Это создало неравные условия для тех учеников, которые хотели попасть в университеты честным путем", – констатирует специальный агент ФБР Джозеф Бонаволонта.

Среди обвиняемых не только те, кто брал деньги, но и те, кто платил.

"Мы обвиняем 33 родителей по всей стране. Это состоятельные и привилегированные люди: руководители частных и общественных компаний, успешные инвесторы, две известные актрисы, знаменитый модный дизайнер и один из директоров международной юридической фирмы", – добавил Леллинг.

Одна из мам-взяточниц – актриса Фелисити Хафман, знакомая зрителям по сериалу "Отчаянные домохозяйки". Ранее женщину задержали, но потом отпустили под залог в 250 тыс. долларов. Она уже дает показания суду. Другая актриса, Лори Лафлин, сейчас на территории Канады.

Дело о взяточничестве возмутило американских студентов.

"Мы так тяжело работали, так старались, чтобы совместить школу и футбол. Это действительно сложно. А здесь ты узнаешь, что кто-то играет совсем нечестно", – жалуется студентка Йельского университета Магей Хеймули.

За нечестную игру и наказания следуют соответствующие: всем обвиняемым, в том числе родителям абитуриентов, грозить до 20 лет тюрьмы.

Кремль отключает россиянам интернет, "пока это не сделал Запад"

Похоже на то, что скоро россиянам придется распрощаться с социальными сетями: в России изолируют Интернет. Так, 12 февраля 2019 года в первом чтении был принят законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, предложенный сенатором Андреем Клишасом. За документ проголосовали 334 депутата, против — 47. Причем против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме "Единой России".

Как результат, Россию охватили протесты из-за превращения интернета в "Путиннет". Десятки тысяч россиян 10 марта вышли на митинги за свободный интернет, не обошлось без задержаний. Только в Москве, по информации ОВД-инфо, в участки полиции попали около тридцати человек.

У Путина прокомментировали ограничения в интернете для россиян в недобрых традициях Кремлевской пост-правды. Так, в Кремле уверяют, что принятые Государственной думой изменения в законодательство не ограничат права россиян в доступе к интернету – власть решила перестраховаться на случай, если для России отключат мировой интернет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто не является сторонником идеи урезания интернета или ограничения возможности работы Всемирной сети. Поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать. Но нельзя поддержать их непонимание, заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета. Они как раз направлены на жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве в отношении нашей страны", – сказал Песков.

Спикер Кремля отметил, что российская власть якобы решила перестраховаться на случай, если Запад отключит Россию от интернета.

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