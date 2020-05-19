В Антикоррупционном суде объяснили, почему отменили заочный арест экс-министра Клименко

Бывшего министра времен Януковича прокуроры так и не внесли в базу Интерпола

С экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, дело которого уже передают в суд, сняли заочный арест из-за того, что он так и не был объявлен в международный розыск. Об этом заявила судья – спикер Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Инна Калугина.

13 мая Апелляционная палата отменила постановление Печерского районного суда города Киева от 19 августа 2019 года о заочном аресте Клименко.

В пресс-службе суда напомнили, что, согласно законодательству, заочный арест может применяться в том случае, если человек является подозреваемым и объявлен в международный розыск. Так, коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда согласилась, что Клименко является подозреваемым в уголовном производстве, но забраковала его разыскной статус.

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"Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что подозреваемый в уголовном производстве считается объявленным в международный розыск. Установлено, что 10 июня 2019 года в рамках уголовного производства прокурор военной прокуратуры действительно принял процессуальное решение в форме постановления, которым в порядке ст. 281 УПК объявил международный розыск подозреваемого", – заявила Калугина.

Она добавила: у стороны обвинения нет доказательств, что постановление о международном розыске Клименко было реализовано и направлено в Интерпол.

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Напомним, 14 июня 2017 года Александру Клименко сообщено о подозрении. Клименко подозревается в том, что с апреля 2012-го по сентябрь 2013 года, занимая должность министра доходов и сборов, "в составе созданной и возглавляемой Януковичем В. Ф. преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации".

Летом того же года в Киеве в ТЦ "Гулливер" прошли обыски по делу Клименко. Также следственные действия проводились и в Одессе. Анатолий Матиос раскрыл подробности.

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