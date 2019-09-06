В Антикоррупционном суде отчитались о первом дне работы

Фото: facebook.com/HACCUkraine

Высший антикоррупционный суд (ВАКС), который 5 сентября начал свою работу, получил первые 14 ходатайств. Об этом говорится в сообщении на странице суда в Facebook.

"Результаты первого дня работы: до ВАКС поступило 14 ходатайств. Все они автоматически распределены между судьями, поэтому антикоррупционное судопроизводство началось не только торжествами, но и реальными делами", – говорится в сообщении суда.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине заработал Высший антикоррупционный суд, который теперь будет заниматься уголовными производствами в отношении высокопоставленных чиновников. Стоит отметить, что на данный момент в суд могут направляться любые мелкие "коррупционные" производства, однако в Раде зарегистрирован президентский законопроект, призванный разгрузить работу судей, чтобы они занимались только топ-коррупционерами.

Президент Владимир Зеленский, который присутствовал на торжественной церемонии начала работы ВАКС, назвал главную задачу для Антикоррупционного суда. По его мнению, новая судебная инстанция должна сделать так, чтобы в итоге были довольны результатами и украинцы, и иностранные инвесторы.

В то же время директор национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник отметил, что антикоррупционные органы передадут в Антикоррупционный суд 208 уголовных производств по чиновникам.

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