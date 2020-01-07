В Австралии не хватает воды для содержания тысяч верблюдов

Животных могут умертвить, поскольку вода требуется для тушения масштабных пожаров

/ Фото: Pixabay

Австралийские чиновники решили убить тысячи местных верблюдов, так как они пьют слишком много воды во времена сильных лесных пожаров в стране, пишет The Hill.

Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров, охвативших Австралию.

Планируется, что для ликвидации животных будет проведена специальная пятидневная кампания, которая начнется в среду.

Издание отмечает, что верблюды, которые разыскивают воду, даже пробираются в дома местных аборигенов.

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"Тела верблюдов будут сожжены или похоронены", — передает издание.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Австралии в результате лесных пожаров может погибнуть более миллиарда животных. Уже погибло 800 миллионов и эта цифра постоянно растет.

О своем желании помочь со стихией уже заявила Украина – министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил готовность отправить около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Киев ожидает лишь решения Канберры.

США готовы помочь Австралии в тушении масштабных лесных пожаров. Об этом в телефонном разговоре с австралийским премьером Скоттом Моррисоном заявил президент США Дональд Трамп, выразив соболезнования.

Напомним, что ранее австралийский премьер Скотт Моррисон заявил о готовности правительства Австралии выделить порядка 1,4 млрд долларов на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров.

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