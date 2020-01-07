Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

В Австралии не хватает воды для содержания тысяч верблюдов

7 января, 21:00

Животных могут умертвить, поскольку вода требуется для тушения масштабных пожаров

/ Фото: Pixabay

Австралийские чиновники решили убить тысячи местных верблюдов, так как они пьют слишком много воды во времена сильных лесных пожаров в стране, пишет The Hill.

Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров, охвативших Австралию.

Планируется, что для ликвидации животных будет проведена специальная пятидневная кампания, которая начнется в среду.

Издание отмечает, что верблюды, которые разыскивают воду, даже пробираются в дома местных аборигенов.

Реклама

"Тела верблюдов будут сожжены или похоронены", — передает издание.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Австралии в результате лесных пожаров может погибнуть более миллиарда животных. Уже погибло 800 миллионов и эта цифра постоянно растет.

В тренде
Споры Украины и Польши: эксперт рассказала, что делать Варшаве и Киеву

О своем желании помочь со стихией уже заявила Украина – министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил готовность отправить около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Киев ожидает лишь решения Канберры.

США готовы помочь Австралии в тушении масштабных лесных пожаров. Об этом в телефонном разговоре с австралийским премьером Скоттом Моррисоном заявил президент США Дональд Трамп, выразив соболезнования.

Напомним, что ранее австралийский премьер Скотт Моррисон заявил о готовности правительства Австралии выделить порядка 1,4 млрд долларов на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

животные Австралия вода смерть засуха пожары верблюды

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пока что Зеленский часто ведет себя, как Голобородько": интервью с Ириной БекешкинойУкраина
"Всем вкусной кутьи": Зеленский поздравил украинцев с РождествомПолитика
У Зеленского прокомментировали ситуацию вокруг выступления Dr. Alban в Киеве
У Зеленского прокомментировали ситуацию вокруг выступления Dr. Alban в КиевеПолитика
Такого никогда не было: социолог о том, как растет поддержка курса на ЕС и НАТО
Такого никогда не было: социолог о том, как растет поддержка курса на ЕС и НАТОПолитика
Появилась реакция МИД на визит Ангелы Меркель в Москву
Появилась реакция МИД на визит Ангелы Меркель в МосквуПолитика
Пристайко рассказал о выборах на оккупированных территориях Донбасса
Пристайко рассказал о выборах на оккупированных территориях ДонбассаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...