В Австралии открылся первый избирательный участок

Участки заграничного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени

Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

В субботу, 20 апреля, в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок №900001, который расположен в посольстве Украины в Австралии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участки заграничного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени.

Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии. Участок, образованный при посольстве Украины в столице Австралии — Канберре — открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по Киеву 20 апреля). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля).

Отмечается, что в первом туре здесь проголосовало 125 избирателей.

Ранее сообщалось, что украинцы, живущие в Москве и Санкт-Петербурге, могут отдать свой голос на выборах президента во втором туре 21 апреля в Хельсинки. Так постановил ЦИК.

Кроме того, в Италии ожидают настоящий бум желающих проголосовать 21 апреля на выборах президента Украины. Хотя на первый тур проголосовать пришла лишь четверть избирателей.

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