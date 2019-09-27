В Белом доме сознались, что хотели засекретить беседу Трапа и Зеленского

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В Белом доме сознались, что хотели засекретить беседу американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги и перенесли стенограмму разговора в секретную систему.

Об этом заявил неназванный чиновник Белого дома, – сообщает CNN.

Инцидент произошел по просьбе юристов Совнацбезопасности США. "Они заявили, что секретный документ должен обрабатываться должным образом", – говорится в сообщении.

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Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Отметим, Дональд Трамп утверждает: слова политика Владимира Зеленского о том, что в телефонном разговоре между ними 25 июля на президента Украины не оказывалось никакого давления, являются лучшим доказательством в подтверждение правоты американского лидера.

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Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Как мы уже писали, телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

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