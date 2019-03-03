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В Берлине прошел флешмоб против российской оккупации Крыма

Сегодня, 17:19

Движения Liberate Crimea объединило украинскую и крымскотатарскую диаспоры, а также дипмиссии в Польше, Чехии и Германии

Фото: www.facebook.com/eskender.bariiev
Фото: www.facebook.com/eskender.bariiev.
В Берлине прошел флешмоб против российской оккупации Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bf1/4e4/5c7bf14e4d6f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bf1/4e4/5c7bf14e4d6f8.jpg Политика Движения Liberate Crimea объединило украинскую и крымскотатарскую диаспоры, а также дипмиссии в Польше, Чехии и Германии

В Берлине прошла акция "Объединенные флагом – #LIBERATECRIMEA", участники которой подписали и развернули около визитной карточки города – Бранденбургских ворот – гигантский крымскотатарский флаг.

Флешмоб был организован 2 марта участниками движения Liberate Crimea, которое объединило украинскую и крымскотатарскую диаспоры, украинскую дипломатическую миссию в Польше, Чехии и Германии.

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Флаг уже 9 месяцев путешествует по всему миру, а 26 июня, в день крымскотатарского флага, вернется в Киев. В Берлине полотнище побывало на куполе Бундестага и в посольстве Украины.

Помимо всего прочего, в ходе акции также развернули военно-морской флаг Украины и проявили солидарность с захваченными военнопленными моряками.

Напомним, на этой неделе Германия призвала Россию прекратить оккупацию Крыма, освободить политзаключенных, прекратить задержания крымчан на полуострове и начать уважать свои обязательства по Будапештскому меморандуму о территориальной целостности Украины. 

Мы также писали, что группа российских активистов провела в Санкт-Петербурге акцию в поддержку Украины и территориальной целостности страны.

Кроме того, сообщалось о демонстрации украинской диаспоры в Брюсселе, которая призвала вернуть Крым и освободить пленных моряков.

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Тег Германия, акция, берлин, митинг, демонстрация, агрессия России, аннексия Крыма, оккупация Крыма, флешмоб

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