В Берлине прошел флешмоб против российской оккупации Крыма

Движения Liberate Crimea объединило украинскую и крымскотатарскую диаспоры, а также дипмиссии в Польше, Чехии и Германии

Фото: www.facebook.com/eskender.bariiev.

В Берлине прошел флешмоб против российской оккупации Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bf1/4e4/5c7bf14e4d6f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bf1/4e4/5c7bf14e4d6f8.jpg 2019-03-03T17:19:44+02:00 Политика Движения Liberate Crimea объединило украинскую и крымскотатарскую диаспоры, а также дипмиссии в Польше, Чехии и Германии

В Берлине прошла акция "Объединенные флагом – #LIBERATECRIMEA", участники которой подписали и развернули около визитной карточки города – Бранденбургских ворот – гигантский крымскотатарский флаг.

Флешмоб был организован 2 марта участниками движения Liberate Crimea, которое объединило украинскую и крымскотатарскую диаспоры, украинскую дипломатическую миссию в Польше, Чехии и Германии.

Флаг уже 9 месяцев путешествует по всему миру, а 26 июня, в день крымскотатарского флага, вернется в Киев. В Берлине полотнище побывало на куполе Бундестага и в посольстве Украины.

Помимо всего прочего, в ходе акции также развернули военно-морской флаг Украины и проявили солидарность с захваченными военнопленными моряками.

Напомним, на этой неделе Германия призвала Россию прекратить оккупацию Крыма, освободить политзаключенных, прекратить задержания крымчан на полуострове и начать уважать свои обязательства по Будапештскому меморандуму о территориальной целостности Украины.

Мы также писали, что группа российских активистов провела в Санкт-Петербурге акцию в поддержку Украины и территориальной целостности страны.

Кроме того, сообщалось о демонстрации украинской диаспоры в Брюсселе, которая призвала вернуть Крым и освободить пленных моряков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Берлине прошел флешмоб против российской оккупации Крыма". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.