В Берлине прошли 11-часовые переговоры по Донбассу: о чем договорились

Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "Нормандской четверки", достигнутых в Париже, и приблизить проведение саммита в Берлине. Об этом заявили в Офисе президента.

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"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, в пятницу в Берлине принял участие во встрече с политическими советниками лидеров государств – участников Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Как отмечается, встреча в формате переговоров, которые продолжались 11 часов, состоялась за несколько дней до очередного заседания ТКГ в формате видеоконференции.

"Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "Нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в Нормандском формате в Берлине", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, участники встречи согласились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств "нормандского формата". В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

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"Договоренности Парижского саммита лидеров государств – участников Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий", - подчеркнула украинская делегация.

"Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине", – отметил Андрей Ермак.

В свою очередь российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

В ближайшее время сторонами будет согласована повестка дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине.

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Ранее Андрей Ермак заявил, что "нормандский формат" стал на паузу из-за того, что практически нет прогресса в выполнении согласованных выводов саммита в Париже, причем проблема только в российской стороне.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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