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В Берлине рады согласованию "формулы Штайнмайера"

1 октября, 22:54

Формула предполагает мирное урегулирование на Донбассе

Хайко Маас

Хайко Маас / Фото: AFP

В Берлине увидели прогресс на пути к миру в связи с согласованием "формулы Штайнмайера" в Минске.

Об этом заявил министр иностранных дел Хайко Маас, комментируя соглашение Трехсторонней контактной группы относительно текста "формулы", сообщает Укринформ.

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"Мне приятно, что конструктивная атмосфера в Трехсторонний контактной группе в Минске сегодня привела к ожидаемому прогрессу. Это открывает дверь к N4 (нормандский формат – ред..) и других этапов имплементации Минских договоренностей", - заявил Маас в коротком комментарии.

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Что включает "формула Штайнмайера": Зеленский объяснил

Напомним, Украина одобрила текст "Формулы Штайнмайера". Об этом на брифинге 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив то, что власти ответили на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

По словам президента, разработанная на Минских переговорах "формула Штайнмайера" для мирного урегулирования на востоке Украины действительно предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса, но для этого должны быть выполнены определенные условия. Зеленскийподчеркнул, в частности, что проведения выборов в ОРДЛО "под дулами пулеметов" не будет.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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