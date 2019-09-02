В Берлине состоится встреча в "нормандском формате"

/ Фото: Getty Images

Сегодня в Берлине состоится встреча советников глав "нормандской четверки". Переговоры будут вести представители от Франции, германии, России и Украины. Нашу страну будут представлять министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

На днях президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе. В свою очередь сама Меркель поддерживает инициативу украинского лидера о встрече на высшем уровне, но пока договорились о переговорах советников глав государства и правительств на 2 сентября, после чего можно будет проводить встречу между президентами.

Реклама

Отметим, что пока не известна дата будущей встречи участников переговоров на высшем уровне и этот вопрос будут согласовывать на сегодняшней встрече советники глав государства.

Читайте также: США в "нормандском формате": Зеленский напомнил о позиции Украины

Встречу помощников глав государства "нормандской четверки" подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков: "Эта информация уже официально подтверждена. 2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием так называемых дипломатических советников. От нас будет Сурков". По его словам, участники встречи займутся вопросами урегулирования ситуации на Донбассе, в том числе рассмотрят и возможность подготовки саммита в "нормандском формате". Позже в Кремле сделали заявление о встрече "нормандской четверки" на высшем уровне.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама