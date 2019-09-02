Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

В Берлине состоится встреча в "нормандском формате"

2 сентября, 09:35

Советники лидеров стран «нормандской четверки» подготовят почву для переговоров на высшем уровне

/ Фото: Getty Images

Сегодня в Берлине состоится встреча советников глав "нормандской четверки". Переговоры будут вести представители от Франции, германии, России и Украины. Нашу страну будут представлять министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

На днях президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе. В свою очередь сама Меркель поддерживает инициативу украинского лидера о встрече на высшем уровне, но пока договорились о переговорах советников глав государства и правительств на 2 сентября, после чего можно будет проводить встречу между президентами.

Реклама

Отметим, что пока не известна дата будущей встречи участников переговоров на высшем уровне и этот вопрос будут согласовывать на сегодняшней встрече советники глав государства.

В тренде
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Сценарий 1 сентября

Читайте также: США в "нормандском формате": Зеленский напомнил о позиции Украины

Встречу помощников глав государства "нормандской четверки" подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков: "Эта информация уже официально подтверждена. 2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием так называемых дипломатических советников. От нас будет Сурков". По его словам, участники встречи займутся вопросами урегулирования ситуации на Донбассе, в том числе рассмотрят и возможность подготовки саммита в "нормандском формате". Позже в Кремле сделали заявление о встрече "нормандской четверки" на высшем уровне.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

переговоры встреча берлин Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика
Разумков прокомментировал вопрос обмена пленными между Украиной и Россией
Разумков прокомментировал вопрос обмена пленными между Украиной и РоссиейУкраина
Рада, Кабмин и копы: Зеленский начнет неделю с важных встреч
Рада, Кабмин и копы: Зеленский начнет неделю с важных встречПолитика
В Кабмин на самокате: новый премьер Украины показал Дом правительства изнутри
В Кабмин на самокате: новый премьер Украины показал Дом правительства изнутриПолитика

Новости партнеров

Loading...