В Берлине завершилась встреча в "нормандском формате"

/ Фото: AFP

Внешнеполитические советники лидеров "Нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина. – Ред) завершили переговоры в Берлине.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандском формате", — заметил он.

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Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков. В переговорах участвовал новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар пояснила его участие в переговорах тем, что ранее он представлял Украину именно в качестве советника президента.

Встреча была призвана продвинуться вперед в подготовке к саммиту лидеров "четверки" и реализации Минских договоренностей.

На днях президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого призвал срочно провести встречу лидеров стран "Нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе. В свою очередь сама Меркель поддерживает инициативу украинского лидера о встрече на высшем уровне, но пока договорились о переговорах советников глав государств и правительств на 2 сентября, после чего можно будет проводить встречу между президентами.

Отметим, что пока не известна дата будущей встречи участников переговоров на высшем уровне, и этот вопрос будут согласовывать на сегодняшней встрече советники глав государств.

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Встречу помощников глав государств "Нормандской четверки" подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков: "Эта информация уже официально подтверждена. 2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием так называемых дипломатических советников. От нас будет Сурков". По его словам, участники встречи займутся вопросами урегулирования ситуации на Донбассе, в том числе рассмотрят и возможность подготовки саммита в "нормандском формате". Позже в Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровне.

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