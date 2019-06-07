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В безопасности мы можем быть только вместе – маршалок Сената Польши

7 июня, 21:21

По словам Карчевского, двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми

Фото: informat.com.ua.
Фото: informat.com.ua..

Евросоюз и НАТО должны оставаться для Украины открытыми, убежден маршалок Сената Польши Станислав Карчевский.

"Опыт прибалтийских стран и Польши показывает, что безопасность может обеспечить только Североатлантический Союз и развитие может дать только ЕС, поэтому двери в эти организации должны оставаться открытыми для Украины", – сказал Карчевский на открытии десятой сессии межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе" в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что исторический опыт Литвы, Польши и Украины учит – "в безопасности мы можем быть только вместе".

"Какие-либо противоречия между нами, тем более исторические, снижают способность сотрудничества в пользу общей безопасности и служат на пользу Москве, избегать их – это наша обязанность", – подчеркнул Карчевский.

Между тем, НАТО потратит на базу в Польше еще сотни миллионов долларов. Речь идет о расширении базы тыла в Подвиджа, где может находиться оборудование Альянса.

Напомним, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша выступает за то, чтобы расширение американского военного присутствия в республике "вписывалось" в деятельность НАТО по обеспечению безопасности в Европе.

Кроме того, как сообщалось, Дуда и прежде выступал за расширение присутствия Альянса в своей стране и за увеличение числа учений альянса на территории республики. 

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Тег Польша, НАТО, ЕС, Евросоюз, Карчевский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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