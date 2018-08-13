В ближайшее время с Насирова могут снять электронный браслет

Заседание Шевченковского районного суда Киева в уголовном производстве по Насирову вскоре после начала было прервано из-за сообщения о якобы минировании здания

В этот понедельник истекает срок, когда могут быть продлены обязательства экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в уголовном производстве, отмечает прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Перов.

"Это первое заседание, которое суд назначил после отпусков коллегии, на которое мы смогли собраться после длительного перерыва. И это первое заседание, на котором мы вообще имели возможность подать такое ходатайство о продлении. Если сегодня суд не сможет собраться вновь, то фактически у Насирова автоматически отменяются обязательства", – сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

По словам Перова, в таком случае с Насирова снимут электронный браслет и у экс-главы ГФС не будет препятствий для выезда из страны.

Заседание Шевченковского районного суда Киева в уголовном производстве по Насирову вскоре после начала было прервано из-за сообщения о якобы минировании здания.

"Если сегодня суд не сможет собраться вновь, то фактически у Насирова автоматически отменяются обязательства, которые на него возложены, в том числе ношение браслета, запрет отлучаться, сдать паспорта и т.п.", – пояснил Перов.

Как сообщалось, 2 марта 2017 года детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления Насирова, после чего задержали. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в госбюджет в сумме более 2 млрд грн.

Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. Супруга внесла указанный залог.

15 июня 2018 года Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров САП о продлении процессуальных обязанностей Насирову. Таким образом, он обязан носить электронный браслет, не уезжать из Киева, сдать заграничные паспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.

Напомним, суд вернул Насирову паспорт и снял арест с часов жены.