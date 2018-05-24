В БПП дали новый прогноз по голосованию за закон об Антикоррупционном суде

Сегодня, 19:11

Возможность рассмотрения поправок по процедуре "эд-хок" не рассматривалась

Верховная Рада. Фото: AFP
Верховная Рада. Фото: AFP

Верховная Рада Украины проголосует за законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" не позднее 7 июня 2018 года. Об этом сказал заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко.

"Сегодня во время совета фракции мы приняли решение голосовать за антикоррупционный суд, но объективно. Наш председатель комитета Князевич доложил нам о темпе рассмотрения этого вопроса. Исходя из этих темпов, мы уже поняли по состоянию на 12:30, сегодня это голосование просто физически невозможно", – заявил нардеп.

Он подчеркнул, что возможность рассмотрения поправок по процедуре "эд-хок" не была рассмотрена председателем ВР. "Я надеюсь, что принят он (законопроект – Ред.) будет не позже 7 числа", – добавил нардеп.

Ранее нардеп от БПП Сергей Алексеев заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде в четверг, 24 мая.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что голоса для поддержки закона о Высшем антикоррупционном суде будет найти непросто.
Верховная Рада, БПП, антикоррупционный суд

Вы сейчас просматриваете новость "В БПП дали новый прогноз по голосованию за закон об Антикоррупционном суде". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

МВФ ждет решения Рады. Фото: AFP

В МВФ сделали заявление по закону об Антикоррупционном суде в Украине

Вчера, 17:07

Общественный совет необходимо наделить решающей ролью при назначении судей 

Политика

Верховная Рада. Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Создание Антикоррупционного суда: Рада прошла 235 поправок

Вчера, 16:41

В профильном комитете объяснили, какие именно поправки будут рассматривать парламентарии
Загрузка...

Политика

Верховная Рада. Фото: "Сегодня"

В БПП дали прогноз по принятию закона об Антикоррупционном суде

22 Мая, 13:52

Необходимо окончательное решение комитета по законопроекту для того, чтобы Верховная Рада приступила к его рассмотрению во втором чтении

Политика

Андрей Парубий. Фото: facebook.com/andriy.parubiy

Голоса для поддержки закона об Антикоррупционном суде будет найти непросто - Парубий

22 Мая, 03:27

Парубий убежден, что необходимо согласовать все основные позиции по законопроекту

Политика

ВРУ готовится принять закон. Фото: AFP

Верховная Рада и "Венецианка" договорились по Антикоррупционному суду

21 Мая, 16:57

Свое слово теперь должны сказать юристы Международного валютного фонда

Политика

Хюг Мингарелли. Фото: AFP

В ЕС торопят Украину с принятием закона об Антикоррупционном суде

21 Мая, 12:53

Антикоррупцинный суд эффективно дополнит систему органов борьбы с коррупцией в стране, уверен Мингарелли
Загрузка...