В БПП дали новый прогноз по голосованию за закон об Антикоррупционном суде

Верховная Рада Украины проголосует за законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" не позднее 7 июня 2018 года. Об этом сказал заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко.

"Сегодня во время совета фракции мы приняли решение голосовать за антикоррупционный суд, но объективно. Наш председатель комитета Князевич доложил нам о темпе рассмотрения этого вопроса. Исходя из этих темпов, мы уже поняли по состоянию на 12:30, сегодня это голосование просто физически невозможно", – заявил нардеп.

Он подчеркнул, что возможность рассмотрения поправок по процедуре "эд-хок" не была рассмотрена председателем ВР. "Я надеюсь, что принят он (законопроект – Ред.) будет не позже 7 числа", – добавил нардеп.

Ранее нардеп от БПП Сергей Алексеев заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде в четверг, 24 мая.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что голоса для поддержки закона о Высшем антикоррупционном суде будет найти непросто.