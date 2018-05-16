В БПП рассказали, как изменился закон о нацбезопасности

В Комитете по национальной безопасности и обороне Верховной Рады расширили законопроект "О нацбезопасности" новыми разделами с целью создания новой структуры законопроекта и его подготовки ко второму чтению. Об этом сообщил секретарь комитета, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник. "

"Мы сегодня на комитете проведем заседание, на котором я представлю концепцию доработок закона "О нацбезопасности" ко второму чтению. В связи с постановлением, которое ВР поручила нам реализовать – сделать новую инфраструктуру закона. Фактически – расширить новыми разделами", – заявил Винник.

Он напомнил, что закон о нацбезопасности позволит завершить реформу украинского законодательства в соответствии с требованиями НАТО. "Если эта структура будет поддержана, мы с учетом депутатских поправок наполним ее содержанием и на следующий комитет, надеюсь, поддержим текст ко второму чтению", – добавил он.

Ранее сообщалось, что законопроект "О национальной безопасности" могут вынести на голосование Верховной Рады Украины во втором чтении и в целом 24 мая 2018 года.

Напомним, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о нацбезопасности. Документ предполагает определить механизмы руководства в сфере нацбезопасности и обороны, нормировать структуру и состав оборонного сектора, системы управления, координации и взаимодействия его органов, ввести комплексный подход к планированию в сфере нацбезопасности для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

В Пентагоне уже сделали заявление по украинскому закону о нацбезопасности.