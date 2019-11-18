В Будапеште заговорили об автономии венгров в Карпатах: МИД Украины ответил

Национальные меньшинства в Украине пользуются конституционным правом на культурную автономию, напомнили в Киеве

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Споры Украины и Венгрии продолжаются. Так, Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Венгерский постоянный совет за призывы к автономии венгерских сообществ Карпатского региона. Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно Коммюнике XVIII-го заседания Венгерского постоянного совета.

"Осуждая призывы к автономии венгерских сообществ Карпатского региона, подчеркиваем, что национальные меньшинства в Украине пользуются конституционным правом на культурную автономию и поддержка других форм автономии противоречит украинскому законодательству и является посягательством на территориальную целостность", – говорится в заявлении.

В контексте намерения венгерской стороны реализовывать программы по оказанию помощи зарубежным венграм МИД Украины отмечает, что процедура предоставления такой помощи должна согласовываться со странами проживания венгерских общин и предоставляться "прозрачным и недискриминационным способом".

Министерство также напоминает, что Конституционный суд Украины признал закон Украины "Об образовании" соответствующим Конституции, и шесть из семи высказанных Венецианской комиссией рекомендаций для имплементации этого закона Украины уже выполнены.

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"После выполнения последней, седьмой, рекомендации мы ожидаем разблокирования Будапештом диалога Украины с НАТО", - подчеркнули в МИД.

Важными для Украины являются элементы Коммюнике с выражением готовности к нормализации отношений Украины и Венгрии, отметили в Киеве.

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"Призываем венгерскую сторону прекратить необоснованные обвинения в адрес Украины в нарушениях прав венгерского меньшинства и продолжить работать в направлении восстановления атмосферы доверия и добрососедского сотрудничества, отвечающего также интересам национальных меньшинств, проживающих в наших государствах", - добавили в МИД Украины.

Отметим, Венгерский постоянный совет – это консультативный орган венгерских политических сил и иностранных венгерских организаций, проживающих в смежных с Венгрией странах.

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине нового закона о языке. Единственным государственным языком в стране стал украинский. Он является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, но не распространяется на частное общение. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе.

Напомним, что Венгрия уже не впервые требует отменить языковую норму закона об образовании.

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