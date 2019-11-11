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В центре разговора Путина и Меркель была подготовка к саммиту в нормандском формате

11 ноября, 21:50

Меркель поговорила по телефону c Путиным

/ Фото: Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным, основной темой беседы была подготовка к саммиту в нормандском формате. Об этом сообщила в понедельник заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"В центре переговоров была подготовка к саммиту в нормандском формате по ситуации на востоке Украины. Стороны обсудили обстановку в Ливии, Сирии, а также ход переговоров по будущему транзиту газа через Украину", — сказала Деммер.

Других подробностей разговора не приводится.

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Как заявил в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков, саммит лидеров нормандской четверки (РФ, ФРГ, Франция, Украина) может состояться до конца 2019 года. При этом он опроверг сообщения о том, что встреча может состояться 24 или 26 ноября.

Отметим, что накануне глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в нормандском формате состоится в течение ближайших нескольких недель.

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Также мы сообщали о том, что Германия и Франция приветствовали позитивное развитие в реализации Минских соглашенийпо урегулированию ситуации на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором может быть утверждена дорожная карта по Донбассу.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в ноябре либо до конца 2019 года.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Источник: ТАСС

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