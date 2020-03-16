В Черновицкой и Житомирской областях введут режим чрезвычайной ситуации – Зеленский

В Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации на территории двух областей, где ранее обнаружили людей с коронавирусом – Черновицкой и Житомирской.
Как заявил президент Владимир Зеленский, он обратился с соответствующей просьбой к Кабинету министров.
По словам главы государства, режим ЧС будет введен с 17 марта решением правительства, которое соберется на внеочередное заседание.
Отметим, что с 14 марта в Черновицкой областной государственной администрации приняли решение объявить на территории региона режим ЧС.
Стоит добавить также, что в целом ряде крупных украинских городов местные власти ввели серьезные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Среди них: Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Терннополь.
Напомним, ранее мы сообщали о том, сколько заплатят украинцам с подозрением на коронавирус и с острыми респираторными заболеваниями, а также объяснили, кто может оформить больничный.
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