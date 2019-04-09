В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам

В НОТУ рассказали, во сколько обойдутся президентские дебаты в студии, если на них явятся оба кандидата

Фото: Сегодня

В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c6f/018/5cac6f018859e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c6f/018/5cac6f018859e.png 2019-04-09T13:09:00+03:00 Политика В НОТУ рассказали, во сколько обойдутся президентские дебаты в студии, если на них явятся оба кандидата

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) в любом случае запустит "президентский" эфир вечером 19 апреля для проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, как и положено согласно закону, даже если на него они не явятся.

Как рассказала на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, где бы ни проводились дебаты, они должны соответствовать закону.

"Важным является соответствие закону. ЦИК сделает все необходимые шаги, выделит деньги, "Общественное" подготовит студию. Все будет подготовлено, и мы будем ждать кандидатов. Отношение к этим дебатам – это, в своем роде, отношение к закону", – отметила Слипачук.

По ее словам, ЦИК поддерживает проведение дебатов в любом формате, но главное, чтобы они были, и рассчитывает, чтобы дискуссия между кандидатами состоится все же 19 апреля в 20:00 на "Общественном".

В свою очередь председатель НОТУ Зураб Аласания заявил, что теледебаты длительностью 60 минут обойдутся в более чем пять миллионов гривен.

"Если на дебаты явятся два кандидата, их стоимость составит 5 миллионов 760 тысяч гривен", – отметил он.

По его словам, "Общественное" готово к проведению дебатов 19 апреля в 20:00 в течение часа. Если же дебаты не состоятся по причине того, что кандидаты не явятся, канал запустит любой нейтральный контент.

Отметим, как уже рассказывал Аласания, если дебаты состоятся на "Олимпийском", то стоить они будут около шести миллионов гривен. По его словам, стоимость встречи может возрасти вдвое, если будет доказано, что дебаты на стадионе являются политической агитацией, так как придется платить телеканалам за трансляцию.

Отметим, что общество ждет очной встречи между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. По закону, дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", однако лидер "Зе!Команды" предложил провести их на "Олимпийском", а действующий глава государства согласился. Руководство и стадиона, и НОТУ заявляет о готовности организовать прямой эфир, но решение еще так и не принято. Читайте подробней, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

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