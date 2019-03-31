В ЦИК не увидели системных нарушений на выборах президента
Волеизъявление украинского народа состоялось
Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук отмечает, что выборы президента Украины 31 марта состоялись и прошли без системных нарушений.
"Выборы прошли без системных нарушений, о чем говорит и Национальная полиция, и наблюдатели. Мы можем констатировать, что волеизъявление украинского народа осуществилось", – сказала она на брифинге в воскресенье вечером.
Ранее в полиции отчитались о нарушениях на выборах президента. В частности, по состоянию на 18.00 открыто 19 уголовных производств и составлено 15 административных протоколов.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Если в Украине голосование стартовало в 8:00, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канберре, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.
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