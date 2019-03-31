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В ЦИК не увидели системных нарушений на выборах президента

Сегодня, 23:11

Волеизъявление украинского народа состоялось

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.
В ЦИК не увидели системных нарушений на выборах президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/11e/773/5ca11e7733b7f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/11e/773/5ca11e7733b7f.jpg Политика Волеизъявление украинского народа состоялось

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук отмечает, что выборы президента Украины 31 марта состоялись и прошли без системных нарушений.

"Выборы прошли без системных нарушений, о чем говорит и Национальная полиция, и наблюдатели. Мы можем констатировать, что волеизъявление украинского народа осуществилось", – сказала она на брифинге в воскресенье вечером.

Ранее в полиции отчитались о нарушениях на выборах президента. В частности, по состоянию на 18.00 открыто 19 уголовных производств и составлено 15 административных протоколов.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Если в Украине голосование стартовало в 8:00, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канберре, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Также смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, нарушения, ЦИК, выборы 2019, выборы президента-2019 , Слипачук

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Источник:

Интерфакс-Украина

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