В ЦИК объяснили, что количество бюллетеней не увеличивали, а традиционно скорректировали

Процедура подготовки к печати, определения количества бюллетеней не изменилась

Фото: Getty Images

В ЦИК объяснили, что количество бюллетеней не увеличивали, а традиционно скорректировали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/16d/728/5c916d728a6a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/16d/728/5c916d728a6a0.jpg 2019-03-20T00:30:00+02:00 Политика Процедура подготовки к печати, определения количества бюллетеней не изменилась

ЦИК скорректировала количество избирательных бюллетеней, необходимых для дня голосования на выборах Президента Украины 31 марта, на более чем 200 тысяч в связи с актуализацией информации о месте голосования отдельных категорий избирателей.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает Укринформ.

"Состоялась корректировка количества бюллетеней согласно той информации, которую получает Центральная избирательная комиссия. Поскольку количество бюллетеней, которое есть в информационном пространстве, было запланировано еще в период с июня по декабрь 2018 года, после чего произошло много событий, о которых ЦИК и все остальные органы не знали и знать не могли, и точно спрогнозировать это количество бюллетеней было невозможно", – сказал он.

Среди таких событий Радченко назвал издание 7 февраля указа президента об определении границ и перечня территорий Донецкой и Луганской областей, где не будет проводиться голосование, поскольку это оккупированные территории.

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В то же время, по его словам, граждане из оккупированных территорий имеют право проголосовать, и по состоянию на 15 марта граждан, которые временно изменили место голосования, уже было 33 тысячи 386 избирателей.

Кроме того, заместитель председателя ЦИК отметил, что при корректировке учли почти 43 тысячи избирателей-членов УИК специальных избирательных участков, которые существуют на постоянной основе, и около 23 тысяч избирателей, которые будут включены в списки избирателей на специальных избирательных участках, которые существуют на временной основе.

Также Радченко сообщил, что по представлению Министерства обороны были созданы специальные участки для голосования военнослужащих в районе проведения ООС.

По его данным, на этих участках будут голосовать около 43 тысяч избирателей, что тоже было учтено при корректировке количества бюллетеней.

"Из-за всего этого количество бюллетеней и было скорректировано. В этом нет ничего удивительного, поскольку такая коррекция проходила на каждых выборах, которые проводились согласно действующих законов о выборах Президента и о парламентских выборах. Процедура подготовки к печати, определения количества бюллетеней не изменилась, все, как всегда: данные Государственного реестра избирателей, плюс 0,5%, кратность и данные о гражданах на специальных избирательных участках", – объяснил Радченко и добавил, что окончательное количество бюллетеней для первого тура президентских выборов будет известно не ранее, чем за четыре дня до дня голосования.

Он добавил, что особенностью нынешней избирательной кампании является применение впервые закона о публичных закупках, когда минимальный срок тендерных процедур для заказа бюллетеней составляет 45 дней.

Заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что в этой связи комиссия вынуждена была опубликовать сообщение на более 60 млн избирательных бюллетеней, поскольку рассчитывалась на сами выборы 31 марта и на возможное повторное голосование.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия увеличила на 263 тысячи количество бюллетеней для первого тура президентских выборов, перенеся их со второго тура.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины, а также форму избирательного бюллетеня для повторного голосования. Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 8 марта.

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