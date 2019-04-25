Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости политики

В ЦИК опровергли заявления о затягивании результатов выборов

Сегодня, 21:40

Радченко заявил, что Центризбирком работает, наоборот, с опережением графика

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко опроверг заявления о затягивании с объявлением официальных результатов повторного голосования на президентских выборах, состоявшегося 21 апреля. В эфире телеканала "Прямой" Радченко заявил, что Центризбирком работает, наоборот, с опережением графика.

"Мы идем, знаете, с незначительным опережением сроков, которые нам закон указывает... Процесс идет, комиссии приезжают, сдают документы. Секретариат ЦИК обрабатывает протоколы для того, чтобы по каждому участку, ни по одному, не возникло вопросов никаких", – заверил он.

Радченко напомнил, что, согласно закону о выборах президента, у ЦИК есть 10 дней со дня повторного голосования для того, чтобы подвести итоги голосования.

"По состоянию на 25 число ЦИК приняла почти все протоколы окружных комиссий для обработки. Нам осталось всего-навсего три комиссии, которые запланированы на завтра. Окружные. Кроме того, около 40 участковых избирательных комиссий заграничного избирательного округа", – добавил он.

Радченко отметил, что "все указывает на то, что ЦИК, наоборот, работает быстро, и главное – точно".

Ранее Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, заявил, что ЦИК затягивает с обнародованием официальных результатов повторного голосования на президентских выборах, состоявшегося 21 апреля. Соответствующее видеообращение было опубликовано на его странице в Facebook.

Как сообщал сайт "Сегодня", во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней.

К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22%  (13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).


Ранее у Зеленского назвали приоритеты по перевооружению армии. В команде Зеленского намерены обеспечить прозрачность государственного оборонного заказа.

Также у Зеленского поделились планами по работе с МВФ. Миссия Фонда должна прибыть в Украину в ближайшие месяцы.

Напомним, сегодня, в день принятия Верховной Радой закона о статусе украинского языка Зеленский сменил название своей страницы в соцсети Facebook – с российского на украинское. Теперь она подписана "Володимир Зеленський", а не как прежде – "Владимир Зеленский".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЦИК, Зеленский, центризбирком, Радченко

Вы сейчас просматриваете новость " В ЦИК опровергли заявления о затягивании результатов выборов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности первой международной встречи Зеленского

Сегодня, 20:58

Линкявичюс предложил Зеленскому помощь во внедрении реформ в Украине в сферах борьбы с коррупцией

"Победа есть, полномочий нет": Зеленский записал видеобращение к ЦИК

Сегодня, 19:01

Зеленский считает, что ЦИК затягивает официальное объявление результатов выборов

Епифаний рассказал Зеленскому о его "особой обязанности"

Сегодня, 18:30

Предстоятель украинской поместной церкви высказал свои ожидания от будущего президента

В день принятия "языкового закона" Зеленский сменил имя в Facebook

Сегодня, 17:30

Будущий президент "украинизировал" свою страницу в соцсети

Под какими знаками зодиака рождаются любовницы

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Советы бегуньям с большой грудью

Почему люди вздрагивают во сне

Зидан убедил двух игроков Реала остаться в клубе

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Генпрокурор Юрий Луценко резко передумал идти в отставку

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

В связи с ликвидацией склада полная распродажа!

Забирайте кожаные кроссовки ECCO практически по себестоимости

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Зеленский сделал подстрекательское заявление для стран СССР

Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания

Чувство вины и еще 5 признаков, что у вас менталитет бедняка