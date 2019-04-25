В ЦИК опровергли заявления о затягивании результатов выборов

Радченко заявил, что Центризбирком работает, наоборот, с опережением графика

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко опроверг заявления о затягивании с объявлением официальных результатов повторного голосования на президентских выборах, состоявшегося 21 апреля. В эфире телеканала "Прямой" Радченко заявил, что Центризбирком работает, наоборот, с опережением графика.

"Мы идем, знаете, с незначительным опережением сроков, которые нам закон указывает... Процесс идет, комиссии приезжают, сдают документы. Секретариат ЦИК обрабатывает протоколы для того, чтобы по каждому участку, ни по одному, не возникло вопросов никаких", – заверил он.

Радченко напомнил, что, согласно закону о выборах президента, у ЦИК есть 10 дней со дня повторного голосования для того, чтобы подвести итоги голосования.

"По состоянию на 25 число ЦИК приняла почти все протоколы окружных комиссий для обработки. Нам осталось всего-навсего три комиссии, которые запланированы на завтра. Окружные. Кроме того, около 40 участковых избирательных комиссий заграничного избирательного округа", – добавил он.



Радченко отметил, что "все указывает на то, что ЦИК, наоборот, работает быстро, и главное – точно".



Ранее Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, заявил, что ЦИК затягивает с обнародованием официальных результатов повторного голосования на президентских выборах, состоявшегося 21 апреля. Соответствующее видеообращение было опубликовано на его странице в Facebook.

Как сообщал сайт "Сегодня", во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней.

К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).

Ранее у Зеленского назвали приоритеты по перевооружению армии. В команде Зеленского намерены обеспечить прозрачность государственного оборонного заказа.

Также у Зеленского поделились планами по работе с МВФ. Миссия Фонда должна прибыть в Украину в ближайшие месяцы.

Напомним, сегодня, в день принятия Верховной Радой закона о статусе украинского языка Зеленский сменил название своей страницы в соцсети Facebook – с российского на украинское. Теперь она подписана "Володимир Зеленський", а не как прежде – "Владимир Зеленский".

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