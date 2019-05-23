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В ЦИК отреагировали на попытку отменить роспуск Рады через Верховный суд

23 мая, 13:54

В соответствии с действующим законодательством нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что обжалование указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.

"В соответствии с действующим законодательством, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", - сказала она.

В то же время, Слипачук отметила, что пока нет официально зарегистрированной жалобы в Верховном суде по данному вопросу.

Как сообщалось, общественная организация "Спильна справа" подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

Напомним, что 23 мая вступил в силу указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля: документ, который предусматривает также обязанность Кабмина обеспечить финансирование выборов, был опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".


Мы также писали, что в ходе внеочередного заседания Верховной Рады, которая состоялась накануне, украинские депутаты отказались выносить на голосование инициативу Владимира Зеленского об отмене мажоритарной составляющей и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

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Тег роспуск, Верховная Рада, ЦИК, Зеленский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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