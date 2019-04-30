Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости политики

В ЦИК рассказали, как называть Зеленского до инаугурации и когда он получит президентскую "корочку"

30 апреля, 16:45

Глава ЦИК озвучила временный статус Зеленского


Ныне Владимир Зеленский имеет статус новоизбранного президента Украины, именно так его и следует называть. Об этом на брифинге рассказала глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

По ее словам, официальное вступление на пост произойдет после инаугурации в Верховной Раде.

"Зеленского сейчас мы называем "новоизбранный президент", в соответствии со статьей 87 Закона Украины "О выборах президента Украины". Это аналог международно-принятого англоязычного "president-elect", который существует до обретения президентом полномочий. Он (Зеленский - ред.) - новоизбранный президент Украины, который обретает полномочия после принятия присяги на торжественном заседании Верховной Рады", – сказала она.

Как отметила Слипачук, соответствующее заседание парламента должно состояться в 30-дневный срок после официального объявления результатов выборов главы государства в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер". Тогда же, после присяги, Зеленскому и вручат удостоверение президента.

"Согласно закону, ЦИК должен вручить удостоверение президента Украины уже новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Именно на торжественном заседании после присяги на верность украинскому народу", – добавила она.

Напомним, президентские выборы в Украине, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля.

В ЦИК официально назвали победителя гонки за президентское кресло. Им стал Владимир Зеленский. 

В команде Зеленского отреагировали на оглашения результатов ЦИК и отметили, что ждут инаугурацию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег президент, инаугурация, ЦИК, Зеленский, удостоверение, Слипачук

Вы сейчас просматриваете новость " В ЦИК рассказали, как называть Зеленского до инаугурации и когда он получит президентскую "корочку"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский встретился а предстоятелем ПЦУ Епифанием

Сегодня, 15:55

Встреча состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре

В ЦИК заверили, что будут готовы провести досрочные выборы в Раду

Сегодня, 15:25

По мнению Слипачук, это является комплексным вопросом

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Внезапно умерла известная российская актриса, вдова Евстигнеева

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

В Виннице начали производить собственные троллейбусы

Полицейские РФ из-за угрозы жизни попросили убежище в Украине

В сети появился новый ролик с Зеленским и фурой

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

В ВР угрожают обратиться к правоохранителям из-за отказа Парубия

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

С какого возраста ребенок может безопасно гулять один?

15 самых жутких и странных существ на планете

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Сегодня, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Вчера, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Вчера, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день