В ЦИК рассказали, как называть Зеленского до инаугурации и когда он получит президентскую "корочку"

Глава ЦИК озвучила временный статус Зеленского

Ныне Владимир Зеленский имеет статус новоизбранного президента Украины, именно так его и следует называть. Об этом на брифинге рассказала глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

По ее словам, официальное вступление на пост произойдет после инаугурации в Верховной Раде.

"Зеленского сейчас мы называем "новоизбранный президент", в соответствии со статьей 87 Закона Украины "О выборах президента Украины". Это аналог международно-принятого англоязычного "president-elect", который существует до обретения президентом полномочий. Он (Зеленский - ред.) - новоизбранный президент Украины, который обретает полномочия после принятия присяги на торжественном заседании Верховной Рады", – сказала она.

Как отметила Слипачук, соответствующее заседание парламента должно состояться в 30-дневный срок после официального объявления результатов выборов главы государства в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер". Тогда же, после присяги, Зеленскому и вручат удостоверение президента.

"Согласно закону, ЦИК должен вручить удостоверение президента Украины уже новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Именно на торжественном заседании после присяги на верность украинскому народу", – добавила она.

Напомним, президентские выборы в Украине, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля.

В ЦИК официально назвали победителя гонки за президентское кресло. Им стал Владимир Зеленский.

В команде Зеленского отреагировали на оглашения результатов ЦИК и отметили, что ждут инаугурацию.

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