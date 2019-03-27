В ЦИК рассказали, сколько избирателей временно изменили место голосования

Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей – 63 869 и 28 834 соответственно

Фото: Getty Images

В ЦИК рассказали, сколько избирателей временно изменили место голосования //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/16d/728/5c916d728a6a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/16d/728/5c916d728a6a0.jpg 2019-03-27T03:29:00+02:00 Политика Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей – 63 869 и 28 834 соответственно

С 2 января по 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315 725 украинцев.

Об этом председатель ЦИК Татьяна Слипачук написала на своей странице в Facebook во вторник вечером.

"Отделы ведения Государственного реестра избирателей работали на пределе возможного, оформляя заявления о временном изменении голосования без изменения избирательного адреса. Таким образом, со 2 января по 25 марта этим правом воспользовались 315 725 украинцев", – написала она.

По ее данным, наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей – 63 869 и 28 834 соответственно.

За последнюю неделю было подано более 210 тысяч заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца – около 100 тысяч.

Отныне отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

Отныне отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

"Обращаю также внимание на новый сервис сайта ГРИ – отныне в результатах ответа на запрос о наличии избирателя в Госреестре добавлена информация относительно временного изменения места голосования, содержащий номер и адрес избирательного участка, в список которого будут включены избиратели", – подытожила Слипачук.

Ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В ЦИК рассказали, сколько избирателей временно изменили место голосования". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.