В ЦИК рассказали, во сколько украинцам обойдутся выборы Рады и президента

Грядущие президентские и парламентские выборы обойдутся Украине в 4,3 млрд гривен. Эту сумму озвучил заместитель председателя Центральной избирательное комиссии Украины Андрей Магера во время прямой линии на сайте "Сегодня".

Центральная избирательная комиссия уже подала свои предложения в Кабмин относительно учета расходов.

"Основная статья расходов – это заработная плата. Если учесть, что у нас довольно небольшое количество членов окружной комиссии работало в 2014, это было всего несколько тысяч человек, то членов участковой избирательной комиссии у нас было более 40 тысяч человек. Каждому из них надо платить заработную плату не менее минимальной заработной платы, установленной законом", – сказал Магера.

Напомним, ЦИК 3 августа утвердила объем расходов для проведения выборов президента Украины и народных депутатов в 2019 году.

Так, на выборы президента потребуется около 2,355 млрд грн, а на выборы парламентариев – почти 1,95 млрд грн.

Отметим, осталось меньше 250 дней до выборов президента Украины, которые должны состояться 31 марта 2019 года.

"Сегодня" изучила данные последних соцопросов и узнала, как украинцы относятся к предстоящему голосованию и чего от него ждут.