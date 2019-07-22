В ЦИК сделали заявление по выборам в Украине

В новый созыв парламента проходят пять политических сил, одна из которых с большим отрывом

Фото: Центральная избирательная комиссия / Facebook.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что ничего не помешало проведению выборов в парламент Украины-2019 и они состоялись. Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве

По ее словам, не было фактов, которые бы поставили под сомнение проведение этой избирательной парламентской кампании.

"Выборы парламентские состоялись", – заявила Слипачук.

Как сообщали новости "Сегодня", на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – 49,84%. По состоянию на 10:40 ЦИК обработала 48,16% электронных протоколов. На данный момент в Раду проходят пять политических сил. Партия "Слуга Народа" уверенно лидирует с 42,42% (2 705 430 голосов). За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали 12,84% избирателей (818 756), за партию "Европейская солидарность" – 8,67% (553 000), за партию "Батькивщина" – 8,04% (513 091), за партию "Голос" – 6,4% (408 285).

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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